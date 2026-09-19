Las series infantiles pueden servir como punto de partida para conversar sobre situaciones que los pequeños reconocen en casa, la escuela o sus grupos de amigos. Como es el caso de estos 6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que enseñan a los niños a respetar, ayudar y ser empáticos. Mientras que estos otros 4 capítulos de Peppa Pig y Pocoyó les ayudarán a compartir.

Bluey cuenta con episodios centrados en juegos, acuerdos y relaciones entre compañeros, mientras que Masha y el Oso incorpora historias sobre amistad, cuidado y apoyo. Los sitios oficiales de ambas producciones ofrecen las sinopsis de los capítulos y permiten identificar qué situaciones pueden aprovechar los adultos para iniciar una conversación con los niños. Mientras que estos 4 episodios de Plim Plim son ideales para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar.

6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a los niños a respetar, ayudar y ser empáticos|Panadería

Capítulos para enseñar a respetar, ayudar y ser empáticos

1. Shadowlands: El episodio presenta a Bluey, Coco y Snickers durante un juego en el que solo pueden caminar sobre las zonas de sombra. Coco intenta modificar las reglas cuando la actividad se complica, pero Bluey insiste en encontrar una solución que permita mantenerlas.

2. Calypso: Los alumnos participan en distintos juegos dentro de la escuela mientras la maestra guía las situaciones que aparecen entre ellos. La historia incluye un problema alrededor del pequeño poblado de figuras de Honey, que queda en peligro por una actividad de los demás personajes.

3. Camping: Presenta a Jean-Luc, un niño francófono que conoce a Bluey durante unas vacaciones. Aunque ambos no hablan el mismo idioma, consiguen comunicarse mediante el juego, plantan semillas y pasan tiempo juntos.

6 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a los niños a respetar, ayudar y ser empáticos|Panadería

4. The Foundling: Masha encuentra un huevo del que nace un pingüino. El Oso prepara comida especial y construye un pequeño parque acuático para atenderlo, pero después descubre que el animal necesita condiciones climáticas diferentes. Finalmente, ambos envían al pingüino a la Antártida en un pequeño avión.

5. Little Cousin: El primo del Oso, Panda, llega de visita. Masha quiere jugar con él, pero ambos entran en una dinámica competitiva que les impide compartir las cosas. El Oso encuentra una forma de dirigir esa rivalidad hacia una actividad pacífica y los dos terminan ayudándolo con las tareas de la casa.

6. What's Inside: En esta historia, Masha intenta descubrir cómo funcionan distintos objetos cotidianos y emprende la investigación junto a un viejo amigo. El sitio oficial de la producción explica que la aventura parte de la curiosidad por los mecanismos que existen dentro de objetos aparentemente sencillos.