Las series infantiles pueden servir como apoyo para conversar sobre situaciones sociales que algunos pequeños encuentran difíciles. Para ello le pueden servir estos 6 capítulos de Masha y el Oso y Bluey, ideales para que los niños superen la timidez con facilidad. Mientras que estos 4 episodios de Plim Plim para enseñar a los menores a respetar, compartir y ayudar.

En los capítulos seleccionados aparecen personajes que conocen compañeros nuevos, enfrentan actividades fuera de su rutina, buscan integrarse a un grupo o descubren formas de relacionarse con los demás. Mientras que estos 4 capítulos de Peppa Pig y Pocoyó son ideales para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar.

6 capítulos de Masha y el Oso y Bluey ideales para que los niños superen la timidez con facilidad|Panadería

Capítulos para que los niños superen la timidez

1. El primer día de clases: Corresponde al episodio 11 de la primera temporada de Masha y el Oso. La historia presenta a Masha con interés por acudir a una escuela, por lo que el Oso construye un espacio escolar para ella.

2. ¿Quién soy?: Aborda una situación diferente: Masha intenta encontrar respuestas sobre lo que será cuando crezca. El Oso le explica que, ante cualquier circunstancia, resulta importante conservar la propia identidad. Esta trama puede servir para conversar con los niños sobre la seguridad personal.

3. El cuadro perfecto: La trama gira alrededor del intento de conseguir una fotografía ideal y presenta situaciones relacionadas con paciencia, creatividad y perseverancia.

6 capítulos de Masha y el Oso y Bluey ideales para que los niños superen la timidez con facilidad|Panadería

4. Camping: Presenta a Bluey durante unas vacaciones familiares. En el lugar conoce a Jean-Luc, un niño francófono de Canadá. Aunque ambos no hablan el mismo idioma, encuentran una forma de jugar juntos, plantar semillas y participar en una aventura.

5. Army: Muestra a Jack como un alumno nuevo en la escuela de Bluey. El personaje tiene dificultades para seguir instrucciones y adaptarse a ciertas actividades, pero Calypso le propone salir al exterior para jugar con Rusty. Durante esa experiencia, Rusty lo incorpora a su juego y le enseña las reglas de su actividad.

6. Stories: El episodio muestra a Indy frente a una dificultad relacionada con su propia percepción. La niña considera que su modelo de caballo no quedó bien porque parece una vaca. El capítulo ofrece una situación concreta para conversar sobre errores, pedir ayuda y continuar una actividad aunque el primer resultado no sea el esperado.