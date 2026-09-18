Detectar qué actividades despiertan mayor interés en los pequeños puede formar parte de las experiencias cotidianas en casa. Es por ello que traemos para ti estos 6 capítulos de Plim Plim para enseñar a los niños a conocer sus aptitudes. Mientras que estos 6 episodios de Peppa Pig y Pocoyó sirven para que los niños aprendan a respetar, compartir y ayudar.

Estas historias no funcionan como una prueba para determinar las capacidades de un menor. Su utilidad está en ofrecer actividades diferentes que permitan observar qué propuestas disfrutan más, cuáles despiertan curiosidad y cuáles requieren mayor práctica. Mientras que estos 4 capítulos de Plim Plim y Bluey sirven para enseñar a los niños a respetar, compartir y ayudar.

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Capítulos para que los niños conozcan sus aptitudes

1. A escribir: Este capítulo coloca la escritura como actividad central. Es una buena opción para acercar a los pequeños a ejercicios relacionados con la escritura, ya que la historia permite presentar esta actividad de una manera entretenida.

2. Pintamos con muchos colores: El contenido protagonizado por Acuarella propone colorear un dibujo de una playa y elegir diferentes tonos para darle forma. Esta propuesta permite ofrecer una experiencia distinta a la escritura y observar si el pequeño disfruta más las tareas visuales y artísticas.

3. Armando un robot: En esta historia, los personajes intentan construir un juguete y descubren que combinar sus capacidades facilita el proyecto.

4. Hacemos deporte: Este contenido presenta a los personajes durante una actividad de futbol. La historia comienza cuando los pequeños se preparan para practicar deporte y pierden un balón; después, Plim Plim los lleva al Parque del Deporte. El episodio aborda la importancia de decir la verdad y el valor de la sinceridad.

5. Las palabras mágicas: En esta aventura, los pequeños están pintando cuando descubren que Hoggie tomó los materiales. El problema cambia cuando el personaje necesita pedir un color y aprende a utilizar expresiones como “por favor” y “gracias”.

6. La rana cantando debajo del agua: Esta entrega forma parte de Las Canciones de Plim Plim. Es una alternativa para explorar si el pequeño disfruta especialmente las actividades relacionadas con música y movimiento.