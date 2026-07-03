Varias generaciones han crecido con las series y películas de Disney, por lo que es innegable no comprar juguetes de los personajes que marcaron o siguen marcando la infancia de varios. En el mercado hay diferentes artículos, como lo son estas 6 piezas que puedes encontrar en tiendas. Mientras que, si buscas el regalo perfecto para premiar a tu hijo por el fin del ciclo escolar, estas 4 opciones de Paw Patrol te pueden interesar.

De acuerdo con Disney Consumer Products, estos artículos buscan trasladar las historias de la pantalla al juego cotidiano mediante muñecas, figuras, bloques de construcción y peluches, que pueden fungir tanto de colección para los adultos como para diversión de los pequeños, a los cuales les puede interesar 4 juguetes de Bluey y Octanautas que les ayudarán a la concentración.

Los juguetes de Disney que puedes encontrar en tiendas

1. Castillo de Arendelle: Tiene varias versiones, desde escenarios con representación de muñecas hasta sets de construcción inspirados en las escenas de la película Frozen. Cabe destacar que cada caja incluye una edad sugerida para garantizar que el nivel de dificultad corresponda al usuario.

2. Peluche de Stitch: En el mercado hay diferentes versiones, tanto para el juego como para coleccionar, del extraterrestre que enamoró a los habitantes de la Tierra.Este juguete alzó sus ventas nuevamente tras el estreno de la adaptación live-action.

6 juguetes que aparecen en las películas de Disney y puedes encontrar en tiendas|IA

3. Toy Story: La película que trata de juguetes y que tiene sus piezas en venta, desde un Buzz Lightyear, Woody, Señor cara de papa hasta Slinky. Cada uno de los personajes tiene diferentes presentaciones desde precios accesibles, aunque ello depende del tipo de material y marca del fabricante.

4. Mickey Mouse: El personaje más icónico de Disney tiene una gran cantidad de juguetes. La colección incluye casas, vehículos, estaciones de bomberos y escenarios inspirados en el ratón más conocido del mundo.

5. Princesas: Lo que toda mujer o niña desea tener: las 13 figuras de todas las princesas de Disney, desde Blanca Nieves hasta Raya, que es considerada la más actual de la gran empresa de entretenimiento.

6. Casita Madrigal: Inspirada en la película Encanto, esta casa interactiva reproduce la Casita Madrigal con habitaciones, luces, sonidos y accesorios.