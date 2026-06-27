El fin del ciclo escolar está por llegar a los 32 estados del país, por lo que esta fecha suele convertirse en una ocasión para reconocer el esfuerzo de los niños con un obsequio relacionado con sus intereses, y qué mejor manera que con 4 juguetes de su serie favorita como lo es Paw Patrol. Conoce los 5 capítulos de Peppa Pig ideales para enseñar buenos modales.

La serie, que se transmite en 160 países, entre ellos México a través de la señal de Azteca 7, cuenta con una amplia línea de juguetes diseñados para fomentar la imaginación y el juego, parte esencial del desarrollo de los pequeños porque fortalece habilidades cognitivas, sociales, emocionales y físicas. Estos son los 6 episodios de Paw Patrol que todo niño debería ver al menos una vez.

4 juguetes de Paw Patrol para regalar a los niños en el fin del ciclo escolar|IA

Los juguetes de Paw Patrol para regalar

1. Torre de control: Es el centro de operaciones donde Ryder coordina las misiones de los cachorros. Incluye elevador, lanzador de vehículos y diferentes áreas de juego que permiten recrear escenas de la serie. El precio es un poco elevado, pero sin duda merece ser regalado, sobre todo si los pequeños se esforzaron todo el año por sacar buenas calificaciones. Su valor en el mercado es de entre 1,500 y 2 mil pesos.

2. Vehículos de rescate con figuras: Regala los vehículos de rescate que tienen todos los integrantes. Cada unidad incorpora funciones específicas relacionadas con el personaje, lo que hace que los niños inventen diferentes escenas durante el juego. Su precio es uno de los más económicos en el mercado, ya que en las plataformas se puede adquirir por la módica cantidad de 150 pesos.

3. Camión de rescate: Los vehículos de gran tamaño incluyen compartimentos, luces, sonidos y espacios para transportar a varios personajes al mismo tiempo. Estos juguetes permiten recrear misiones más complejas y estimulan la construcción de historias entre los pequeños. Hay opciones económicas de este vehículo de 800 pesos.

4. Set de construcción y rescate: Algunos kits oficiales incluyen piezas para armar estaciones, puentes o estructuras relacionadas con la serie. En el mercado hay opciones a partir de los 800 pesos.