7 videos de Paw Patrol perfectos para hacer maratón y que puedes ver en YouTube Kids

Es imposible no encariñarse con las aventuras del grupo de cachorros que conforman una incansable patrulla de rescate. Si quieres organizar un maratón de videos de "Paw Patrol" con tus hijos o sobrinos, aquí te presentamos una selección de fragmentos episodios que están disponibles en YouTube Kids y puedes poner de manera gratuita en cualquier momento.

"Paw Patrol" es una exitosa serie animada de origen canadiense para niños, que sigue las misiones de adorables cachorros como "Marshall", "Chase" y "Skye". Existe desde 2013 y en la actualidad tiene 13 temporadas. En cada episodio, los cachorros nos sorprenden con su tecnología, habilidades diversas y capacidad para resolver toda clase de problemas.

7 videos de "Paw Patrol" para hacer maratón en casa

1. "¡Erupción Volcánica! Misión de Rescate de Dinosaurios"

Un problema del tamaño de un dinosaurio se le presenta a la patrulla canina, al presentarse la búsqueda de un bebé braquiosaurio. Este es el primer fragmento de la compilación, perteneciente a uno de los capítulos más gustados.

2. "¡Caos del Robo-Pato Fuera de Control!"

En el primer segmento de esta compilación, los "Paw Patrol" deben enfrentarse a un robot gigante y controlar la catástrofe que se avecina.

3. "¡Katie lidera a La Patrulla de Cachorros para detener a los gatitos que ladran!"

"Katie" y los cachorros deben detener una emergencia causada por el "alcalde Humdinger", quien genera desastre en "Adventure Bay" con los "gatitos que ladran".

4. "¡Los cachorros detienen a un monstruo gigante que escupe fuego y más"

Los episodios de "Paw Patrol" en donde una criatura gigante debe ser detenida, están entre los favoritos de los fans. Aquí comenzamos una recopilación con uno de los mejores ejemplos.

5. "Chase y los cachorros salvan Barkingburg y más"

"Barkingburg" es uno de los escenarios favoritos de los fans de "Paw Patrol", con su estética parecida a las grandes ciudades de Reino Unido; en esta compilación puedes ver a los cachorros salvar esta espectacular urbe.

6. "¡Confusión de Pingüino Bebé! Chickaletta Desaparece"

Siempre es un buen momento para ver a "Everest" en acción y para una aventura en la nieve, por eso incluimos esta compilación entre los mejores videos de "Paw Patrol".

7. "¡Caos en el faro! PAW Patrol vs Humdinger"

¡Una aventura marina! Así comienza esta recopilación de aventuras de la patrulla de cachorros, quienes una vez más se deben enfrentar con el "alcalde Humdinger".