La paciencia es una habilidad que los pequeños pueden practicar en situaciones cotidianas, como esperar para participar en un juego, seguir instrucciones o terminar una actividad antes de comenzar otra. Es por ello que traemos para ti estos 7 juguetes de Masha y el Oso, Bluey y Luli para enseñar a los niños. Mientras que estas 3 piezas son ideales para comprender la importancia del orden.

Es importante aclarar que los productos de esta lista no tienen una función terapéutica ni garantizan que un menor adquiera paciencia por utilizarlos. Su utilidad depende de la manera en que los adultos acompañen la actividad y establezcan reglas adecuadas para cada edad. Al igual que estos 8 juguetes para que los pequeños aprendan a bailar.

7 juguetes de Masha y el Oso, Bluey y Luli Pampín que enseñan a los niños a tener paciencia|IA

Los juguetes para que los niños tengan paciencia

1. Set de juegos de Masha y el Oso: Esta caja de Novelty reúne tres actividades: un dominó de 28 fichas, un rompecabezas de 24 piezas y un memorama con 24 tarjetas. El fabricante recomienda el producto a partir de los 3 años y su presentación permite alternar entre dinámicas con reglas diferentes.

2. Casa de juegos de Masha y el Oso: Este escenario de Spin Master incluye una casa de dos pisos, una figura de Masha, otra del Oso y accesorios adicionales. El set permite recrear escenas de la serie o inventar situaciones nuevas con los personajes.

3. Set de 13 figuras de Masha y el Oso: Otra alternativa es el paquete oficial que incluye 13 personajes, entre ellos Masha, el Oso, el Conejo, el Pingüino, el Panda y la Ardilla. Las figuras cuentan con bases para mantenerse de pie y el fabricante recomienda su uso desde los 3 años.

4. Bluey Shopping List Game: Este juego de mesa de Moose Toys está diseñado para dos a cuatro participantes desde los 3 años. La caja contiene cuatro listas de compras, dos carritos, dos canastas, 32 fichas de productos y una hoja con las reglas.

5. Memorama oficial de Bluey: La página de la serie ofrece un juego imprimible con 54 tarjetas, equivalentes a 27 pares. Para prepararlo, es necesario pegar las hojas sobre cartón o una caja de cereal y recortar cada cuadro.

6. Muñeca Lulita de 35 centímetros: La tienda oficial de Luli Pampín comercializa esta muñeca con una altura de 35 centímetros y un peso aproximado de 115 gramos. Aunque el producto no incluye una dinámica específica para trabajar la paciencia, puede utilizarse en juegos de representación.

7. Muñeca Lulita con dos discos musicales: Este paquete reúne la figura de 35 centímetros con dos álbumes físicos: Bienvenidos y Canciones y juegos con Luli Pampín. La combinación ayuda a organizar actividades en las que el pequeño escuche una canción, espere una indicación del adulto y realice una acción cuando llegue el momento indicado.