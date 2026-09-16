4 accesorios de Rumi, Mira y Zoey de la película de KPop Demon Hunters para que luzcas como una HUNTR/X

El furor por KPop Demon Hunters no frena y es que esta película nos ha dejado una de las historias más queridas por chicos y grandes de los últimos tiempos, donde una gran cantidad de niñas y niños han soñado con poder ser uno de los HUNTR/X, la agrupación de KPop que salvará al mundo.

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Si tienes pequeñas en casa, lo más probable es que estas hayan jugado a ser Rumi, Mira o Zoey, por lo que te compartiremos algunas recomendaciones de artículos que puedes conseguir para que estas se caractericen como las personajes principales de esta historia llena de música.

Accesorios de KPop Demon Hunters para niñas

Hay algunos accesorios oficiales inspirados en la película de KPop Demon Hunters que todas las fans de la película querrán conseguir como:

