4 accesorios de Rumi, Mira y Zoey de la película de KPop Demon Hunters para que luzcas como una HUNTR/X
Estos son algunos de los accesorios de la película de Kpop Demon Hunters que no te puedes perder:
El furor por KPop Demon Hunters no frena y es que esta película nos ha dejado una de las historias más queridas por chicos y grandes de los últimos tiempos, donde una gran cantidad de niñas y niños han soñado con poder ser uno de los HUNTR/X, la agrupación de KPop que salvará al mundo.
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Si tienes pequeñas en casa, lo más probable es que estas hayan jugado a ser Rumi, Mira o Zoey, por lo que te compartiremos algunas recomendaciones de artículos que puedes conseguir para que estas se caractericen como las personajes principales de esta historia llena de música.
Accesorios de KPop Demon Hunters para niñas
Hay algunos accesorios oficiales inspirados en la película de KPop Demon Hunters que todas las fans de la película querrán conseguir como:
- Lightstick de HUNTR/X: Este accesorio es ideal para todos los niños que sean fanáticos de la agrupación protagonista de la película la cuál está hecha al mero estilo de las agrupaciones de KPop real, pues cuentan con luces LED así como las agrupaciones modernas.
- Colección de joyas y accesorios: Hay cadenas de moda que cuentan con una línea que incluye un charms para bolsos o pulseras así como más joyas plateadas brillantes y demás sets de anillos y brazaletes para el cabello que te harán lucir como una guerrera del KPop.
- Set "Get Trend KPop Demon Hunters": Este imperdible set está compuesto de múltiples piezas para el cabello inspiradas en Rumi, Mira y Zoey donde incorporan pequeños detalles de las protagonistas.
- Mini mochilas Loungefly: Estos llaveros o charms son ideales para los coleccionistas, pues cuentan con varios diseños inspirados en diferentes personajes de la película, que incluyen a los más secundarios además de las protagonistas.