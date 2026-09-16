4 muñecas de Mira de Kpop Demon Hunters para regalar a una fan de las Guerreras Kpop

Kpop Demon Hunters se ha convertido en la película favorita de millones de espectadores a nivel global. Desde su estreno en streaming, la cinta de las HUNTER/X ha logrado conquistar miles de corazones, por lo que no es extraño que sus personajes también se hayan convertido en los favoritos de muchos, especialmente de los más pequeños. Si en casa tienes a una fan de las Guerreras Kpop, estas 4 muñecas de Mira pueden ser la opción perfecta para sorprenderla en una fecha especial o simplemente tener un lindo detalle con ella.

También te puede interesar: 5 juguetes de Zoey de KPop Demon Hunters para incentivar las habilidades sociales en los niños y las niñas

Guerreras Kpop: 4 muñecas de Mira de Kpop Demon Hunters para regalar a una fan

Mira destaca por ser una de las integrantes de las HUNTER/X. Esta joven de cabello rosado se ha convertido en el personaje favorito de muchos debido a su carácter fuerte, indomable y rebelde. A lo largo de la cinta la vemos transformar sus inseguridades en determinación, siendo una gran inspiración para grandes y pequeños. Dicho esto, aquí te compartimos 4 opciones de muñecas inspiradas en la coreógrafa del famoso grupo.

