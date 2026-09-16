4 muñecas de Mira de Kpop Demon Hunters para regalar a una fan de las Guerreras Kpop
Mira es de las favoritas de Kpop Demon Hunters debido a su carácter indomable. Checa estas 4 muñecas de la HUNTER/X perfectas para regalar a una fan de las Guerreras Kpop.
Kpop Demon Hunters se ha convertido en la película favorita de millones de espectadores a nivel global. Desde su estreno en streaming, la cinta de las HUNTER/X ha logrado conquistar miles de corazones, por lo que no es extraño que sus personajes también se hayan convertido en los favoritos de muchos, especialmente de los más pequeños. Si en casa tienes a una fan de las Guerreras Kpop, estas 4 muñecas de Mira pueden ser la opción perfecta para sorprenderla en una fecha especial o simplemente tener un lindo detalle con ella.
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Guerreras Kpop: 4 muñecas de Mira de Kpop Demon Hunters para regalar a una fan
Mira destaca por ser una de las integrantes de las HUNTER/X. Esta joven de cabello rosado se ha convertido en el personaje favorito de muchos debido a su carácter fuerte, indomable y rebelde. A lo largo de la cinta la vemos transformar sus inseguridades en determinación, siendo una gran inspiración para grandes y pequeños. Dicho esto, aquí te compartimos 4 opciones de muñecas inspiradas en la coreógrafa del famoso grupo.
- Muñecas tipo Barbie: Este tipo de muñecas se encuentran entre las favoritas de millones de niñas y su existencia en el mercado es bastante habitual. Actualmente, existen diferentes versiones de Mira para elegir, las cuales van desde su look tradicional hasta su vestuario para cantar.
- Funko Pop!: Si esa Guerrera Kpop a quien quieres sorprender disfruta más de las figuras coleccionables que de jugar con muñecas, este Funko Pop! es la mejor alternativa. Además de formar parte de su increíble colección, también sirve como decoración especial para darle su toque personal a cualquier rinconcito suyo en el hogar.
- Muñeca de peluche: Esta opción es perfecta para las más pequeñas. Se trata de una versión súper suave y adorable que, sin duda, se convertirá en su mejor aliada en el juego, pues los muñecos de peluche son perfectos para brindarles esa sensación de compañía y seguridad.
- Muñeca de Acción: Se trata de un pequeño set de acción de Mira, con diversas expresiones. Esta muñeca es perfecta para representar todo tipo de situaciones y emociones. De tal modo, los pequeños no sólo echarán a volar su imaginación, sino que también practicarán habilidades sociales a través del juego de roles.