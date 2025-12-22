Así fue la tan esperada boda entre Kim Woo Bin y Shin Min Ah idols del K-drama

Este fin de semana la noticia de la boda entre Kim Woo Bin y Shin Min Ah se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en Corea del Sur debido a la gran popularidad que tiene cada uno de los idols, además, de su historia de amor que traspasó la pantalla.

Fieles a su estilo reservado, la pareja habría optado por una ceremonia privada, en el Hotel Shilla de Seúl, donde se priorizó la intimidad y el significado personal de la pareja por encima del espectáculo mediático.

Hoy, la actriz Shin Mina y el actor Kim Woo-bin se casan oficialmente, escribió su agencia AM Entertainment en redes sociales.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la participación de Lee Kwang-soo, actor de Manipulated y amigo cercano de Kim Woo Bin, quien asumió el rol de anfitrión de la ceremonia. De acuerdo con versiones difundidas, Lee Kwang-soo fue visto llegando al lugar con tarjetas y notas en la mano, afinando los últimos detalles de su participación y aportando un toque cercano y emotivo al evento.

Aunque la celebración se mantuvo bajo estricta reserva, algunas celebridades lograron ser captados como V, integrante de BTS; Uhm Jung-hwa, estrella de Doctora Cha, Nam Joo-hyuk, protagonista de Start-Up; y Lee Byung-hun, quien participó en El juego del calamar. También quién causó gran euforia entre fans fue la asistencia de D.O. de EXO (Doh Kyung-soo), amigo cercano del novio, quien habría realizado una visita breve debido a compromisos previos relacionados con los Melon Music Awards.

¿Cómo fue el noviazgo de Kim Woo Bin y Shin Min Ah para que tardarán 10 años en casarse?

La historia de amor de Kim Woo Bin y Shin Min Ah comenzó en 2015, cuando coincidieron en una sesión publicitaria. Poco después confirmaron su relación y, desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más estables del medio. Sin embargo, su vínculo fue puesto a prueba en 2017, cuando el actor fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo, enfermedad que afecta la parte superior de la garganta. Kim Woo Bin se alejó temporalmente de la actuación para enfocarse en su recuperación.

Durante ese periodo, Shin Min Ah se mantuvo a su lado de manera constante, acompañándolo en tratamientos que incluyeron tres rondas de quimioterapia y 35 sesiones de radioterapia. En 2019, el actor fue declarado libre de cáncer y, dos años después, regresó paulatinamente a la industria.