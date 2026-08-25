3 juguetes de Bluey para enseñar los colores a los niños de manera divertida

¡Aprender nunca fue tan divertido! Si bien hacer que los niños aprendan alguna nueva habilidad o conocimiento puede ser una tarea complicada, recurrir a su personaje favorito puede ser de gran ayuda, especialmente si se trata de uno enfocado en valores y enseñanzas, como Bluey. Si en casa tienes a un pequeño fan de la cachorrita Blue Heller que apenas está aprendiendo sobre tonalidades, a continuación, te compartimos 3 juguetes que te facilitarán esta tarea; pues hará que los más pequeños del hogar se adentren al mundo de los colores de manera fácil y divertida.

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3 juguetes de Bluey para que los niños aprendan los colores de manera divertida y fácil

Bluey Colorino

Este juego es perfecto para que los niños comiencen a asociar las tonalidades con su nombre; introduciéndolos a un mundo completamente nuevo. Lo mejor es que permite 2 jugadores por partida, por lo que los padres pueden jugar con los pequeños mientras se incentiva su aprendizaje. Es perfecto para niños de 2 años en adelante.

Juguetes de Bluey para aprender colores | Crédito: Ravensburger

Set Magnético Letras Y Colores de Bluey

Este pequeño libro es perfecto para explorar el mundo de los colores y letras. Cuenta con 75 piezas magnéticas para que los más pequeños aprendan a relacionar los colores con su respectivo nombre, lo que lo hace perfecto para el desarrollo cognitivo, además de brindar horas y horas de diversión.

Juguetes de Bluey para aprender los colores | Crédito: Novelty Ediciones

Set de Arte

Este set de arte va más enfocado a niños más grandes, de 4 años en adelante, que se están adentrando en el mundo de los colores a través de los lápices y las crayolas. Y es que, colorear a sus personajes favoritos puede ser la herramienta perfecta para reforzar sus conocimientos, además de tratarse de una actividad que también es buena para la motricidad fina, la cual incluye la capacidad de coordinar movimientos pequeños con los músculos de las manos.

Juguetes de Bluey para aprender los colores | Crédito: GAIRET

¿Dónde ver los capítulos de Bluey en México?

Los episodios de Bluey pueden disfrutarse de manera gratuita por el canal de Azteca 7, sólo tienes que sintonizar nuestra barra programática infantil, de lunes a viernes en punto de las 6:30 a.m. (hora del centro de México). Si lo prefieres, también puedes ver los capítulos en nuestro sitio web, en el apartado de Kidsiete.