¿Buscas una actividad divertida para celebrar Halloween con los más pequeños de la casa? Estos juegos de Bluey con temática tenebrosa son una excelente opción. A través de ellos, los fans de la caricatura podrán pasar un buen rato de diversión, mientras ponen a prueba diversas habilidades, como la búsqueda, observación y atención. Aquí te compartimos 4 plantillas de juegos oficiales de la cachorrita Blue Heller, inspirados en la Noche de Brujas, perfectas para disfrutar y jugar a lo largo del mes.

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4 juegos de Bluey con temática de Halloween que todo fan de la caricatura amará

Este juego es bastante sencillo. La actividad consiste en encontrar a los personajes de Bluey que se encuentran escondidos entre diversos elementos y figuras tenebrosas, muy al estilo de “¿Dónde está Wally?”. Cada plantilla cuenta con una ilustración y un personaje diferente, por lo que los pequeños deberán observar con mucho cuidado para descubrir dónde se encuentran sus personajes favoritos. Lo mejor de esta actividad es que puede disfrutarse en solitario o con la ayuda de amigos o familia. Aquí las plantillas oficiales:

1. Encuentra a Bluey

Actividades de Bluey para Halloween - Encuentra a Bluey | Crédito: Bluey / BBC Studios

2. Encuentra a Rusty

Actividades de Bluey para Halloween: encuentra a Rusty | Crédito: Bluey / BBC Studios

3. Encuentra a Chloe

Actividades de Bluey para Halloween: encuentra a Chloe | Crédito: Bluey / BBC Studios

4. Encuentra a Honey

Encuentra a Honey - Actividades de Bluey para Halloween | Crédito: Bluey / BBC Studios

Además de pasar un buen rato de diversión, esta actividad también sirve para ejercitar la concentración y la capacidad de observación de los más pequeños.

¿Cómo descargar e imprimir los juegos de Bluey de Halloween?

Para disfrutar de estos juegos, solo necesitas descargar las plantillas en tu dispositivo móvil u ordenador. Toma captura de pantalla o guarda las imágenes y envíalas a imprimir en una hoja tamaño carta para una mejor apreciación del escenario. También te recomendamos que la impresión sea a color para que se distingan mejor los detalles de las ilustraciones y hacer del juego una actividad más divertida. Una vez que tengas tus plantillas impresas, reúne a los participantes que desees y ¡qué comience la búsqueda!

Este tipo de actividades son la alternativa perfecta y sencilla para pasar un rato entretenido en la comodidad de tu hogar, organizar una tarde de juegos o complementar una fiesta de Halloween infantil. Lo mejor es que no necesitas materiales complicados ni gastar una fortuna. La verdadera cuestión es: ¿Lograrás encontrar a todos los personajes?