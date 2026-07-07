Bluey y LEGO se unen en una miniserie especial: ¿dónde ver los capítulos desde México?

¡Bluey revoluciona el entretenimiento infantil! Tras una exitosa colaboración con LEGO, la serie animada se reinventa y lanza NUEVOS episodios en los que sus personajes se convierten en bloques de construcción. Esta miniserie consta de 10 episodios y aquí te contamos cómo la puedes ver GRATIS desde México.

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¿Dónde ver la NUEVA miniserie de Bluey con LEGO?

La nueva miniserie de Bluey con LEGO está disponible completamente GRATIS a través del canal oficial de Youtube de la caricatura. Sólo tienes que ingresar al sitio y buscar “Bluey - Español Canal Oficial”. Una vez dentro del canal, podrás disfrutar de los episodios en línea. Los capítulos también están disponibles en las diversas plataformas digitales de la serie animada.

Bluey ft. LEGO: ¿De qué tratan los nuevos episodios?

Esta nueva colaboración consta de 10 episodios de dos minutos cada uno, aproximadamente. Cabe mencionar que no se trata de episodios con historias nuevas, sino de capítulos que recrean las escenas más emblemáticas de la serie con una estética construida a base de LEGOs, dando como resultado una experiencia de entretenimiento infantil sin precedentes.

¿Dónde ver los episodios de Bluey en TV abierta?

Actualmente, puedes disfrutar de los episodios de Bluey GRATIS por televisión abierta a través de Azteca 7. Sólo tienes que sintonizar nuestra barra infantil en punto de las 6:00 a.m. de lunes a viernes. Si no tienes acceso a la señal abierta o simplemente prefieres el streaming, también puedes encontrar los capítulos en nuestro sitio web, específicamente en la sección de Kidsiete. ¡No hay pretexto para no disfrutar de una de las series animadas más queridas por los niños!

¿Cuántas temporadas de Bluey hay?

Desde su lanzamiento en 2018, Bluey se ha convertido en todo un fenómeno entre el público infantil. Hasta ahora, cuenta con tres temporadas y cerca de 154 episodios; además de diversos cortos y especiales. La serie sigue las historias del día a día de la familia Heeler, conformada principalmente por los padres, Bandit y Chilli, y sus hijas, Bluey y Bingo.