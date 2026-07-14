5 capítulos de Bluey que ayudarán a tus hijos a conciliar rápido el sueño

Hacer que los niños se vayan a la cama, puede representar un verdadero reto para los padres, pues hay ocasiones en las que los pequeños están llenos de energía y no quieren hacer nada más que seguir jugando. Para estos casos, recurrir a uno de sus personajes favoritos puede ser un verdadero as bajo la manga. Si tu hijo o hija es fan de Bluey, aquí te compartimos 5 capítulos de la querida cachorrita para relajar a los pequeños y ayudarlos a conciliar rápido el sueño.

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Estos tres cuentos para dormir de Bluey son perfectos para que los niños concilien el sueño | Crédito: Panaderia

Los mejores 5 capítulos de Bluey para que los niños concilien rápido el sueño

Hora de dormir

Sin duda, uno de los episodios favoritos de los pequeños. A través de este, se muestra a una pequeña Bingo, emocionada por pasar toda la noche en su propia cama, como niña grande. Durante su sueño, la hermana de Bluey emprende un viaje espacial lleno de aventuras.

El murciélago de la fruta

En este episodio, la pequeña Bluey no quiere irse a dormir, en su lugar, desea convertirse en un murciélago de fruta para permanecer despierta toda la noche. No obstante, cuando finalmente logra quedarse dormida, sueña que se convierte en esta tierna criatura. A lo largo de su aventura, descubre por qué el sueño es necesario.

La Pijamada

Otro episodio para mostrar a los niños la importancia del descanso. Si bien se trata de un capítulo lleno de diversión y aventuras, en el que Muffin acude a una pijamada con Bluey y Bingo, al final deja una importante lección: dormir es importante para tener energías.

Unicorse

Bluey intenta dormir, pero no logra conciliar el sueño. Para relajarlo, su madre le cuenta un último cuento. No obstante, la historia se ve interrumpida por la llegada de un “Unicorzo”, una divertida marioneta a cargo de su padre.

Lluvia

Este episodio no muestra ningún tipo de aventura relacionada con el sueño, pero es sumamente relajante, pues no tiene diálogos. Solo cuenta con música relajante, mientras Bluey y Chili juegan bajo una intensa tormenta y su madre intenta mantener la casa limpia.

¿Dónde ver los capítulos de Bluey GRATIS?

Los episodios de Bluey pueden verse de manera gratuita en televisión abierta en el canal de Azteca 7, en punto de las 6:00 a.m. de lunes a viernes. La caricatura también está disponible en nuestro sitio web, específicamente, en la sección de Kidsiete. No hay pretexto para no disfrutar de esta divertida serie animada.