Bluey: Caballitos

Bluey está muy emocionada porque sus primos Muffin y Socks la van a ir a visitar, Muffin y Socks. Bluey se olvida por completo de guardar su juguete favorito y comienza a jugar con Muffin y Bingo. Socks logra encontrar a Polly Puppy y comienza a morderlo. Entonces Bluey se da cuenta y, cuando se lo quiere quitar, Socks le lanza una mordida, pero a Muffin se le ocurre una idea: jugar a caballitos con sus papás para llamar la atención de Socks. ¿Funcionará?