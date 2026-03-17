Bluey tendrá nuevo contenido en Disney + ¿en México? ¿Dónde y cómo verlo?

Bluey, la exitosa serie que aborda las aventuras de la cachorra Blue Heeler de la mano de su hermana Bingo, su madre Chilli y su padre Bandit contará con nuevo contenido en Disney +, se trata de “Bluey’s Big Play”, aquí te contamos todos los detalles de este nuevo contenido.

¿De qué trata “Bluey’s Big Play”, el nuevo contenido en Disney +?

Bluey’s Big Play es una producción televisiva especial de la popular obra de teatro en vivo, misma que se encuentra de gira por Estados Unidos. Esta historia lleva las aventuras de Bluey, Bingo y el resto de la familia al escenario con muchas marionetas de tamaño real así como pistas grabadas por los actores de voz de Bluey. Por otro lado, cuenta con juegos interactivos como Keepy Uppy. Todos los escenarios de esta obra están basados en los de la icónica serie. En esta obra hay una interacción con el público. Sin embargo, las personas que no puedan asistir podrán disfrutar este contenido en Disney + desde la comunidad de su hogar, ya sea en televisor, computadora, tableta o teléfono. Esta producción está disponible en México desde el pasado 16 de marzo. La duración de Bluey’s Big Play es de 50 minutos.

¿Cómo ver “Bluey’s Big Play” en México?

La forma más sencilla de ver este contenido es adquiriendo la suscripción mensual de Disney +. El precio estándar es de $149 pesos mexicanos. Esta plataforma no solo cuenta con este nuevo contenido y los episodios de Bluey sino con todos los contenidos de Disney por lo que podrás disfrutar de películas como Zootopia 2, Moana 2, Toy Story, Los Increíbles 2, Coco, entre otros.

¿De qué trata la serie de Bluey?

Bluey es una perrita de seis años llamada Blue Heeler, destaca por tener una gran imaginación y vivir grandes aventuras a lado de su hermana Bingo y padres. Cada episodio tiene una duración de ocho minutos aproximadamente y los temas que se abordan son temas de paternidad, empatía, resiliencia, crianza respetuosa, así como el manejo de emociones tanto para niños como para adultos, por lo que se ha colocado como una de las favoritas de grandes e incluso adultos que son padres.

Por otro lado, a partir del 20 de mayo se lanzarán "Miniepisodios de Bluey" en Estados Unidos, cada uno tendrá una duración de de uno a tres minutos; tiempo menor de un episodio convencional de Bluey.