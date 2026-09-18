5 capítulos de Bluey y Masha y el Oso que enseñarán a tu hijo a cuidar su higiene personal

Tu hijo esta e pleno desarrollo y aprendizaje del cuidado personal y deseas que aprenda de una manera sencilla y fácil sobre este tema que pertenece a la rutina diaria, déjanos decirte que las caricaturas infantiles pueden convertirse en una herramienta de ayuda para conversar con ellos sobre los hábitos cotidianos y explicarles por qué es importante mantenerse limpio.

Para hacerlo de una manera más divertida y entretenida las caricaturas de Bluey y Masha y el Oso presentan capítulos sobre situaciones que pueden servir como punto de partida para hablar sobre el baño, el lavado de manos, el cepillado de dientes y otros cuidados personales. A continuación te dejamos los nombres de algunos títulos que puedes ver en familia y aprovechar para reforzar estos hábitos.

5 capítulos de Masha y el Oso que enseñan cobre el cuidado personal

1.- Bluey: Cuidado de las manos

Este capítulo puede servir como pretexto para hablar con los pequeños sobre las actividades que forman parte de su rutina diaria y la importancia de mantener buenos hábitos de cuidado personal.

2.- Bluey: Barquitos de corteza

En este episodio, los personajes juegan y conviven en diferentes situaciones que pueden aprovecharse para conversar sobre la importancia de mantener buenos hábitos mientras realizan sus actividades, esta historia puedes relacionarla con una pequeña rutina como: lavarse las manos después de jugar, antes de comer y al regresar de algún lugar.

3.- Bluey: Comida para llevar

Una salida familiar y la hora de comer pueden convertirse en una oportunidad para hablar sobre higiene. Al ver este episodio puedes hacer pequeños recordatorios con los niños sobre lavarse las manos antes de comer es uno de los hábitos más importantes.

4.- Masha y el Oso: Dpia de lavado

Este capítulo es una buena oportunidad para introducir una conversación sobre la limpieza, con esta historia que se muestra en la caricatura puedes explicarle a tu hijo por qué es necesario lavarse las manos y mantener limpios los objetos que utilizamos todos los días.

5.- Masha y el Oso: La dulce vida

Este episodio puede servir para hablar sobre el cuidado de los dientes y la importancia de convertir el cepillado en un hábito diario con este capitulo puedes empezar con el habito de acompañar a tu hijo a lavarse los dientes antes de dormiry hacer que esta actividad sea más ligera para él.