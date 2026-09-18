5 capítulos de Bluey para enseñar a tus hijos a estimular la imaginación

El mundo del entretenimiento tiene mucho para ofrecer y es que desde hace muchos años se ha ido nutriendo de iniciativas que no solo se dan en el plano físico, sino también en el de la imaginación.

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Las plataformas de streaming toman el protagonismo entre las más elegidas por grandes y chicos que buscan entretenerse. Sin embargo, no todo es pasar el rato sino que existen propuestas que son muy positivas para el aprendizaje como es el caso de la serie de animación infantil Bluey.

Bluey y la imaginación

Diversas reseñas coinciden en que Bluey no solo entretiene, sino que se ha convertido en un objeto de estudio para la psicología del desarrollo infantil. Esto se debe a su representación del juego y las relaciones familiares.

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Investigadores de la CQUniversity Australia analizaron más de cien episodios de la serie para evaluar su impacto pedagógico y concluyeron que casi el 50% de los capítulos transmiten aprendizajes sobre la resiliencia infantil utilizando el modelo psicológico de Edith Grotberg. Además, invitan a imaginar y es por tal motivo que hoy te contaremos sobre 5 capítulos de Bluey que son ideales para enseñarles a tus hijos a estimular su imaginación.

1. "Flat Pack" (Empaque plano) - Temporada 2, Episodio 24: Este episodio muestra cómo un simple trozo de cartón se convierte en una cueva, un barco y hasta un cohete espacial, demostrando que el material no estructurado es el mejor combustible para la fantasía.

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2. "Escape" (El escape) - Temporada 2, Episodio 18: A través de trazos de crayón que cobran vida en pantalla, Bluey y Bingo construyen vehículos imposibles y obstáculos sobre la marcha, enseñando a los niños a improvisar historias sin límites.

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3. "Bus" (El autobús) - Temporada 2, Episodio 22: Unas cuantas sillas de jardín dispuestas en fila se transforman en un autobús repleto de pasajeros con personalidades complejas y situaciones absurdas. Es un ejemplo magistral de cómo el juego de roles permite a los niños explorar la comedia, la empatía y la creación de personajes con elementos tan básicos como el mobiliario del hogar.

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4. "Takeaway" (Comida para llevar) - Temporada 1, Episodio 14: Durante una espera de cinco minutos fuera de un restaurante, la impaciencia se convierte en una aventura desbordante cuando Bandit deja que las niñas jueguen con elementos del entorno: agua de un grifo, galletas de la suerte y manteles de papel.

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5. "Keepy Uppy" (El globo) - Temporada 1, Episodio 3: Con la simple regla de no dejar que un globo rojo toque el suelo, la casa se convierte en un terreno de obstáculos lleno de corrientes de aire imaginarias y estrategias en equipo.