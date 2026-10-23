4 capítulos de Bluey para motivar a tus hijos a la lectura y puedan divertirse con el nuevo hobbie

Motivar la lectura en tus hijos es algo indispensable, ya que a corta edad podrán entender que es un hobbie divertido que se encargará de favorecer su conocimiento. Para que tus pequeños entiendan mejor su importancia y de forma divertida, te dejamos 4 capítulos de Bluey que debes ponerle a tus pequeños en sus tiempos libres.

4 capítulos de Bluey para motivar la lectura en tus hijos

Bluey: Promesas

Aunque la historia no habla sobre los libros directamente, toda la trama sobres promesas que se rompen y la importancia de las palabras que damos, ocurren directamente en una biblioteca, siendo una forma de que los niños entiendan la importancia de devolver las cosas a tiempo y el placer de sus historias con Bluey.

Bluey: Hora de Dormir

Uno de los capítulos en el que Bingo duerme en su cama de niña grande, viendo a la mamá de la pequeña haciendo el ritual para dormir, leyéndole un cuento, para que finalmente la pequeña tenga un sueño sobre un viaje al espacio. De igual manera, no habla directamente sobre la lectura, pero ayuda a que tus hijos entiendan cómo se puede generar un vínculo afectivo con los libros al terminar el día.

Bluey: La Biblioteca

Otros de los capítulos que pueden ayudar a motivar la lectura en tus hijos, nos cuenta como Muffin se une al juego de Bluey y Bingo, generando un mal entendido. Al final entienden las reglas que hay dentro de una biblioteca, la importancia de cuidar los ejemplares que tomamos para que otros disfruten de sus historias, impulsando a que los pequeños tengan esa curiosidad por tomar uno.

Bluey: Máquina de escribir

La última opción que puedes usar para motivar la lectura en tus pequeños, nos cuenta como Bluey quiere escribir un cuento, un viaje largo en el que entiende que no es necesario de una maquina de escribir para ser una gran escritora. Una gran trama con la que entenderán que la imaginación y la lectura son bases para crear historias desde cero.

