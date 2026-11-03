Estos son los 3 mejores capítulos de Bob Esponja según IMDb

El entretenimiento a través de la televisión ha sido, durante décadas, uno de los mayores éxitos a nivel mundial. Personas de distintas generaciones han disfrutado de series, películas y programas que han alimentado su imaginación y han permitido disfrutar del tiempo libre.

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Con el paso de los años, las producciones se han multiplicado, al igual que las plataformas en donde se las disfruta. En este punto, a modo de ejemplo, podemos citar a Bob Esponja, una serie animada estadounidense creada en 1999.

Los mejores capítulos de Bob Esponja

Ambientada en la ciudad submarina de Fondo de Bikini, Bob Esponja presenta diferentes historias de una esponja marina, protagonista, y el resto de personajes con los que interactúa. Se trata de una producción que ha trascendido varias décadas y que por eso es ampliamente reconocida.

En este marco, pondremos de relieve a la plataforma IMDb (Internet Movie Database), dedicada a evaluar y clasificar la calidad de las producciones audiovisuales en la era digital. Diversas reseñas remarcan que reúne las preferencias de millones de espectadores, motivo por el cual sus datos son muy buscados.

Al respecto, hoy te daremos a conocer cuáles son los 3 mejores capítulos de Bob Esponja según IMDb:

Banda de nerds / Banda de música (Band Geeks) — Temporada 2, Episodio 15

IMDb: 9.7 / 9.8

De qué trata: Para no perder la dignidad frente a su arrogante rival de la secundaria, Calamardo presume que dirige una orquesta de primer nivel que se presentará en el codiciado Tazón del Burbujón. Sin embargo, el tiempo apremia y los ciudadanos de Fondo de Bikini demuestran ser un desastre absoluto para la música. Cuando todo parece perdido y la humillación es inminente, Bob Esponja lidera al grupo para darle a Calamardo su momento de gloria con el icónico e inolvidable himno de rock “Sweet Victory”.

Chocolate con nueces (Chocolate with Nuts) — Temporada 3, Episodio 12

IMDb: 9.5

De qué trata: Inspirados por una revista de alta sociedad, Bob Esponja y Patricio se lanzan al mundo del emprendimiento tocando puerta por puerta para vender barras de chocolate. Su aventura se convierte en una auténtica montaña rusa de situaciones desquiciadas: clientes excéntricos, un estafador profesional que les vende bolsas térmicas inútiles una y otra vez, y un comprador frenético que los persigue sin descanso gritando “¡Chocolate!”, consolidando este capítulo como uno de los más divertidos y recordados de la serie.

Pintores mojados (Wet Painters) — Temporada 3, Episodio 10