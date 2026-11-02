Estos son los 3 mejores capítulos de Dragon Ball según IMDb

La televisión ha funcionado históricamente como el gran escenario global para la narrativa audiovisual. A lo largo de las décadas, grandes obras dramáticas, de ciencia ficción o de entretenimiento han logrado congregar a millones de personas frente a la pantalla, convirtiendo el seguimiento semanal de sus tramas en un auténtico fenómeno social e identitario.

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Dentro de ese abanico de producciones destacadas, Dragon Ball ocupa un lugar de honor. La obra creada por Akira Toriyama traspasó las fronteras del anime para consolidarse como una de las franquicias más influyentes de la televisión mundial. Esta ha marcado a distintas generaciones con sus épicas batallas y el desarrollo de sus personajes.

Los mejores capítulos de Dragon Ball

Cuando se habla de televisión, la plataforma digital IMDb (Internet Movie Database) se destaca como una de las más consultadas del mundo en torno al cine, las series y videojuegos.

Esto se debe a que sus calificaciones funcionan como un auténtico termómetro cultural sobre la repercusión, la calidad y el calado emocional de cualquier producción audiovisual. En esta oportunidad, tal como se mencionó anteriormente, el protagonismo se lo lleva Dragon Ball y a continuación te contamos cuáles son sus 3 mejores capítulos según IMDb:

"Por aquellos que amas... ¡Vegeta fallece!" (Dragon Ball Z - Episodio 237)

Nota: 9.0

Un capítulo sumamente emotivo e impactante dentro de la saga de Majin Buu. En un acto sin precedentes de redención y amor hacia su familia y la Tierra, Vegeta decide sacrificar su propia vida utilizando una técnica de autodestrucción masiva.

"¡Al fin se transforma! Son Goku, el Super Saiyajin legendario" (Dragon Ball Z - Episodio 95/96)

Nota: 8.9

Representa uno de los momentos cumbres en la historia del anime. Tras la trágica muerte de Krilin a manos de Freezer, la rabia incontrolable de Goku desencadena por primera vez la transformación legendaria del Super Saiyajin en el planeta Namek.

"¡Otro Super Saiyajin!" (Dragon Ball Z - Episodio 119)