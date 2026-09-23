4 capítulos de Bluey que hablan sobre la importancia de la familia y la manera en que se componen
Estos son algunos de los capítulos de la caricatura infantil de Bluey que habla sobre la familia y el cómo se conforman.
En la actualidad, Bluey se ha vuelto una de las caricaturas infantiles más populares y queridas pues la manera en que capítulo a capítulo exponen algunos temas cotidianos como problemas o circunstancias complejas hacen que los niños aprendan lecciones de manera sencilla y sobre todo ligera.
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Uno de los valores que Bluey y compañía comparten constantemente, es el de la familia y la unión, pues lejos de mantenerse en una idea cerrada, hemos visto capítulos en los que se habla acerca de las diferentes familias que hay, un tema que puede ser sensible para algunos padres y niños.
Capítulos de Bluey que hablan sobre la familia
Esta caricatura retrata de manera diversa las dinámicas familiares, donde se destaca el amor y el respeto, compartiendo un gran mensaje para los pequeños.
- Helicóptero: En este episodio conocemos al pequeño Winton, quien es amigo de Bluey y Bingo y que mientras juegan, explica de forma muy simple que sus papás ya no viven juntos y que incluso su papá se mudó a una casa nueva, normalizando con absoluta empatía las familias con padres divorciados, dejando en claro que siguen funcionando como familia aunque sus padres ya no estén juntos.
- El cartel: En este episodio podemos ver el caso de la tía Brandy (la hermana de Chilli y tía de bluey), quien no ha podido tener hijos biológicos y aunque al final se revela que Brandy está embarazada, este episodio da paso a la conversación sobre los caminos difíciles hacia la maternidad, la fertilidad, y la apertura hacia familias que recurren a la adopción.
- Una amiga paciente: Durante toda la serie, varios amigos de Bluey reflejan familias con un solo hijo como es el caso de Rusty o Chloe, por lo que en este capítulo se explora cómo los hijos únicos canalizan su juego y su socialización de forma distinta a quienes tienen hermanos como lo es el caso de Bluey y su hermana Bingo.
- Cuentos de Hadas: Bandit, (el papá de Bluey), cuenta una historia de su propia infancia en los años 80, donde se nos muestra cómo las historias familiares conectan a las generaciones y ayuda a las niñas a entender el pasado de su papá, fortaleciendo su identidad familiar y compartiendo experiencias así como conocimientos.