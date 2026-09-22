4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para aprender a educar a tus hijos con inteligencia emocional

Dentro de sus aventuras, Bluey y Masha y el Oso cuentan con una gran cantidad de historias que pueden ayudarte a abrir la conversación con tus hijos sobre aspectos como las emociones, la empatía, la frustración, la autonomía y la convivencia. Por ello, si buscas educar a tus hijos con inteligencia emocional, aquí te contamos sobre 4 episodios que podrían servirte de apoyo.

Ahora lee: 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a tus hijos a compartir y respetar las cosas de los demás

4 Episodios de Bluey y Masha y el Oso perfectos para educar a tus hijos con inteligencia emocional

Bluey - “Carrera de bebes” - Temporada 2 - episodio 47

Este episodio muestra cómo Chili recuerda los primeros años de vida de Bluey, comparando sus avances con los de otros pequeños. La historia permite abordar con los niños cómo es que cada persona tiene su propio ritmo para crecer, aprender y desarrollarse.

Bluey - “Hora de dormir” - Temporada 2, episodio 26

Dentro de esta aventura, Bingo intenta dormir en su propia cama, pero termina viviendo una aventura mientras Chilli y Bandit intentan acompañar a sus hijas durante una noche complicada. Este episodio permite hablar sobre el miedo, la seguridad, la independencia y la necesidad de sentirse y querer estar acompañado.

Masha y el Oso - “Primer encuentro” - Temporada 1, episodio 1

Este primer encuentro entre Masha y Oso muestra cómo Masha crea un gran desorden con sus juegos, mientras Oso busca deshacerse de la pequeña intrusa. Pero después comienza a preocuparse por ella cuando se encuentra sola en el bosque y decide ir a buscarla. Este episodio es perfecto para hablar sobre la empatía, la responsabilidad y cómo nuestros actos afectan a las personas.

Masha y el Oso - “Amigos para siempre” - Temporada 3, episodio 61

Dentro de este episodio, Masha se encuentra con viejos amigos a quienes tiene que ayudar en sus deseos navideños. Esta historia permite abordar con tus hijos lo que significa ser un buen amigo: escuchar, reconocer las necesidades de los demás y ofrecer ayuda cuando alguien la necesita.

Toma en cuenta que una manera amable de ayudar a tus hijos a comprender aspectos complicados puede ser el poner los capítulos y dejar que termine la historia; puedes convertirlos en una pequeña actividad familiar: ver, preguntar y escuchar.