4 capítulos de Pocoyó perfectos para que tus hijos aprendan a compartir y dejen de pelear por los juguetes

Aprender a compartir es una de las primeras habilidades que deben aprender a desarrollar los niños y, aunque puede sonar a que es una tarea fácil, no lo es. Durante los primeros años, los niños no son conscientes de la realidad de otras personas, ni de sus necesidades; solo existe el yo. Por eso es que una buena educación puede ayudar a evitar discusiones por juguetes, espacio y atención de los padres en un futuro. Afortunadamente, hay series infantiles como Pocoyó que convierten estas situaciones cotidianas en historias llenas de humor y aprendizaje a su nivel.

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4 capítulos de Pocoyó ideales para enseñar a los niños a compartir y no pelear

Estos 4 capítulos son ideales para que los niños pequeños empiecen a aprender las reglas básicas de convivencia, como compartir y no pelear por juguetes:

1. El juguete de Elly

Este capítulo explica de manera simple, junto a Pocoyó y sus amigos, que compartir es la mejor forma de hacer que todos jueguen y se diviertan. A veces participar en actividades es difícil, pero compartir no significa perder algo para siempre, significa dejar que todos disfruten y se diviertan.

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2. Pocoyó y el nuevo juguete

La emoción de estrenar un juguete nuevo puede hacer que un niño solo quiera tenerlo para él. En este capítulo aprenderán que invitar a sus amigos a jugar puede mejorar mucho la experiencia y hacerlo más divertido. Los niños pequeños aprenden que es importante incluir a los demás.

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3. Todos jugamos

Aquí los personajes intentan ponerse de acuerdo para disfrutar un mismo juego, pero cuando se permiten escuchar a los demás, descubren que respetar turnos y cooperar es esencial para una sana y agradable convivencia.

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4. Un juego para todos

Pocoyó y sus amigos deben resolver un pequeño conflicto, pues todos quieren jugar a algo diferente. Juntos encuentran una solución, la cual resulta útil para evitar peleas y fortalecer la amistad.