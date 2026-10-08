3 chamarras de Los Saja Boys que puedes usar como disfraz para Halloween
Consigue el look de Los Saja Boys. Las mejores 3 chamarras para tu disfraz de Halloween.
El próximo 31 de octubre será momento de colocarnos nuestro disfraz y salir a celebrar Halloween. Esta fecha, que ya es todo un clásico en el calendario, sigue ganando territorio y cada vez más personas decoran sus casas y se visten para la ocasión.
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El terror invade las calles en esa fecha pero también los personajes que más fanáticos tienen. Esto se debe a que muchas personas eligen caracterizarse como protagonistas de series, películas y video juegos, aunque siempre incluyendo un accesorio alusivo a Halloween.
Los Saja Boys en Halloween
En este 2026, lo que más se verá en las calles serán vestimentas inspiradas en la película “Las Guerreras K-Pop”. Quienes han disfrutado de esta trama buscarán lucir como sus personajes favoritos y no solo hablamos de las protagonistas, sino también de quienes se ubican del lado del mal.
Los Saja Boys son el grupo ficticio de K-pop que se enfrenta con Las Guerreras K-Pop y que también posee un gran fandom. Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja inspirarán a muchos en este Halloween 2026 por lo que a continuación te presentamos tres propuestas de chamarras temáticas que puedes confeccionar o adaptar fácilmente para transformarte en un auténtico integrante de Los Saja Boys:
Chamarra Streetwear "Glow in the Dark"
- Descripción: De color negro azabache con parches de calaveras, murciélagos y el logo característico de los Saja Boys impreso en tonos fosforescentes o neón.
- Ideal para disfraz: Combínala con jeans rasgados, tenis altos y maquillaje facial con pintura fluorescente o detalles de calavera urbana.
Chamarra Varsity Vintage "Ghostly Crew"
- Estilo: Varsity / Béisbol Retro Desgastado
- Descripción: Combina mangas de piel sintética negra con un cuerpo en tono naranja calabaza. Incluye bordados de fantasmas, telarañas y la letra inicial de la agrupación en el pecho.
- Ideal para disfraz: Acompáñala con una máscara de gas vintage o un antifaz, pantalones oscuros y botas de combate para un look de "universitario de ultratumba".
Chamarra Cyber-Cyberpunk "Skeleton Core"
- Estilo: Cyberpunk / Cuero Futurista
- Descripción: Chamarra de cuero sintético con estampado de costillar esquelético que se ilumina mediante tiras LED o pintura reflectante en tonos rojos y carmesí.
- Ideal para disfraz: Perfecta para llevar con lentes oscuros futuristas, guantes sin dedos y un peinado estructurado o con fijador de colores para un estilo de concierto siniestro.