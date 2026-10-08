Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

3 chamarras de Los Saja Boys que puedes usar como disfraz para Halloween

Consigue el look de Los Saja Boys. Las mejores 3 chamarras para tu disfraz de Halloween.

3 chamarras de Los Saja Boys que puedes usar como disfraz para Halloween.jpg
|Netflix /Canva

Escrito por: Iván Charello | Marktube

El próximo 31 de octubre será momento de colocarnos nuestro disfraz y salir a celebrar Halloween. Esta fecha, que ya es todo un clásico en el calendario, sigue ganando territorio y cada vez más personas decoran sus casas y se visten para la ocasión.

También te puede interesar: 3 chamarras de Las Guerreras K-Pop que puedes usar como disfraz para Halloween

El terror invade las calles en esa fecha pero también los personajes que más fanáticos tienen. Esto se debe a que muchas personas eligen caracterizarse como protagonistas de series, películas y video juegos, aunque siempre incluyendo un accesorio alusivo a Halloween.

Los Saja Boys en Halloween

En este 2026, lo que más se verá en las calles serán vestimentas inspiradas en la película “Las Guerreras K-Pop”. Quienes han disfrutado de esta trama buscarán lucir como sus personajes favoritos y no solo hablamos de las protagonistas, sino también de quienes se ubican del lado del mal.

@tamaraninantay Eres mi brainrot pop 🗣️🥤 #sajaboys #sodapop #youridol #jinu #disfraz ♬ Your Idol - Saja Boys & Andrew Choi & Neckwav & Danny Chung & Kevin Woo & samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

Los Saja Boys son el grupo ficticio de K-pop que se enfrenta con Las Guerreras K-Pop y que también posee un gran fandom. Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja inspirarán a muchos en este Halloween 2026 por lo que a continuación te presentamos tres propuestas de chamarras temáticas que puedes confeccionar o adaptar fácilmente para transformarte en un auténtico integrante de Los Saja Boys:

Chamarra Streetwear "Glow in the Dark"

  • Descripción: De color negro azabache con parches de calaveras, murciélagos y el logo característico de los Saja Boys impreso en tonos fosforescentes o neón.
  • Ideal para disfraz: Combínala con jeans rasgados, tenis altos y maquillaje facial con pintura fluorescente o detalles de calavera urbana.

Chamarra Varsity Vintage "Ghostly Crew"

  • Estilo: Varsity / Béisbol Retro Desgastado
  • Descripción: Combina mangas de piel sintética negra con un cuerpo en tono naranja calabaza. Incluye bordados de fantasmas, telarañas y la letra inicial de la agrupación en el pecho.
  • Ideal para disfraz: Acompáñala con una máscara de gas vintage o un antifaz, pantalones oscuros y botas de combate para un look de "universitario de ultratumba".

Chamarra Cyber-Cyberpunk "Skeleton Core"

  • Estilo: Cyberpunk / Cuero Futurista
  • Descripción: Chamarra de cuero sintético con estampado de costillar esquelético que se ilumina mediante tiras LED o pintura reflectante en tonos rojos y carmesí.
  • Ideal para disfraz: Perfecta para llevar con lentes oscuros futuristas, guantes sin dedos y un peinado estructurado o con fijador de colores para un estilo de concierto siniestro.