3 chamarras de Los Saja Boys que puedes usar como disfraz para Halloween

El próximo 31 de octubre será momento de colocarnos nuestro disfraz y salir a celebrar Halloween. Esta fecha, que ya es todo un clásico en el calendario, sigue ganando territorio y cada vez más personas decoran sus casas y se visten para la ocasión.

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El terror invade las calles en esa fecha pero también los personajes que más fanáticos tienen. Esto se debe a que muchas personas eligen caracterizarse como protagonistas de series, películas y video juegos, aunque siempre incluyendo un accesorio alusivo a Halloween.

Los Saja Boys en Halloween

En este 2026, lo que más se verá en las calles serán vestimentas inspiradas en la película “Las Guerreras K-Pop”. Quienes han disfrutado de esta trama buscarán lucir como sus personajes favoritos y no solo hablamos de las protagonistas, sino también de quienes se ubican del lado del mal.

Los Saja Boys son el grupo ficticio de K-pop que se enfrenta con Las Guerreras K-Pop y que también posee un gran fandom. Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja inspirarán a muchos en este Halloween 2026 por lo que a continuación te presentamos tres propuestas de chamarras temáticas que puedes confeccionar o adaptar fácilmente para transformarte en un auténtico integrante de Los Saja Boys:

Chamarra Streetwear "Glow in the Dark"

Descripción: De color negro azabache con parches de calaveras, murciélagos y el logo característico de los Saja Boys impreso en tonos fosforescentes o neón.

Ideal para disfraz: Combínala con jeans rasgados, tenis altos y maquillaje facial con pintura fluorescente o detalles de calavera urbana.

Chamarra Varsity Vintage "Ghostly Crew"

Estilo: Varsity / Béisbol Retro Desgastado

Descripción: Combina mangas de piel sintética negra con un cuerpo en tono naranja calabaza. Incluye bordados de fantasmas, telarañas y la letra inicial de la agrupación en el pecho.

Ideal para disfraz: Acompáñala con una máscara de gas vintage o un antifaz, pantalones oscuros y botas de combate para un look de "universitario de ultratumba".

Chamarra Cyber-Cyberpunk "Skeleton Core"