¿Cuándo y a qué hora llegan Los Reyes Magos a México? Así puedes seguir su recorrido EN VIVO

Estamos a pocas horas de la llegada de Los Reyes Magos y no solo los más chicos, sino incluso los grandes estamos emocionados por la visita de estos seres a nuestros hogares, quienes año con año a través de las décadas han consentido a millones de niños en México y en todo el mundo con sus obsequios.

Por generaciones, Melchor, Gaspar y Baltasar han hecho todo lo posible por hacer felices a los niños a su manera, sin importar lo que estos puedan hacer por nosotros sin pedir nada a cambio, por lo que su llegada nos tiene con gran expectativa.

¿Por dónde vienen los Reyes Magos?

Si bien, su ubicación muchas veces es un misterio, este año podremos seguirlos completamente en vivo, pues estamos a “cero noches de su llegada a México”, la cuál podremos ver en su sitio oficial “Dónde Están Los Reyes Magos”.

Como sabrás, Los Reyes Magos inician su recorrido justamente desde el Oriente del planeta con dirección a nuestro continente, por lo que a través de este sitio interactivo, podrás ver el recorrido que han llevado en las últimas horas.

En el mismo mapa, se nos muestra su punto de partida, pues se tiene el registro de que Melchor viene de Persia, Gaspar de la India y Baltasar parte de Arabia de acuerdo con la información recabada a través de los siglos.

¿Cuándo llegarán los Reyes Magos a México?

Aunque este día suele confundir a muchas personas por el horario, es importante mencionar que Los Reyes Magos estarán llegando a los hogares en las primeras horas de este martes 06 de enero, por lo que es importante que te duermas temprano con el fin de que los juguetes no tarden en llegar (y que te portes bien, claro).

Por ahora solo queda esperar y que dejes tu zapato y tu carta debajo del árbol de Navidad, donde probablemente encuentres una sorpresa la mañana de este martes.