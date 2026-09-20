3 juguetes de Nezuko Kamado, personaje de Demon Slayer, para sumar a la colección de todo fanático de este anime

No cabe duda que hoy en día uno de los animes más reconocidos a nivel global, mismo que ha tenido un éxitos sorprendente en diversas partes del mundo es Demon Slayer, creado por la mangaka japonesa Koyoharu Gotouge. En esta ocasión te presentamos 3 ideas de juguetes ideales para que obsequies a cualquier fan de esta serie, específicamente del personaje de Nezuko Kamado.

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Demon Slayer: Juguetes de Nezuko Kamado para fans del anime japonés

Nezuko Kamado es la hermana menor de Tanjiro y una de las protagonistas principales del anime y manga. Su papel dentro de la historia es fundamental, una de sus carcateríasticas es que a pesar de que sobrevivió a un fuerte ataque fue convertida en un demonio. Por otro lado, no come humanos y recupera toda su energía durmiendo, esto en lugar de consumir sangre. En esta ocasión te presentamos 3 juguetes ideales de este personaje.

Funko de Nezuko Kamado de Demon Slayer

Este juguete es ideal para todos los fans de Demon Slayer. Tiene una altura aproximada de 3.75 pulgadas (9.5 cm) y es perfecto no solo para jugar con él sino para tenerlo como colección en alguna repisa o decorar cualqueri espacio como mesas o escritorio de trabajo. Puedes obsequiarlo en algún cumpleaños o cualquier tipo de celebración. El Funko tiene características del personaje como el pedazo de bambú que funciona como bozal.

Funko de Nezuko Kamado |Crédito: Ufotable | Funko

Nezuko Kamado convertida en demonio

Este juguetes es perfecto para los fans que aman la tranformación del personaje ya que esta figura consiste en una pieza de Nezuko Kamado en su versión de demonio, pero una de las características de este juguete es que posee las llamas de color rosa que el personaje posee, algo que sin duda vuelve esta figura algo sorprendente, incluso funciona perfecto comodecoración.

Figura de crochet de Nezuko Kamado

Esta idea, como su nombre lo indica consiste en una figura decrochet del personaje de Nezuko Kamado. Este juguete funciona como muñeca y al mismo tiempo como decoración debido a la textura que posee con el hijo del que está hecho. La figura tiene elementos característicos del personaje como el bambú que tiene en la boca y su icónico kimono rosa.