6 actividades en CDMX para celebrar el Día del Niño 2026
Si los más pequeños quieren disfrutar de su día fuera de casa, aquí traemos para ti las mejores actividades para celebrar este 30 de abril el Día del Niño 2026 en CDMX.
Estamos a unas cuantas horas de celebrar el Día del Niño y, si quieres que tus pequeños pasen un gran día en CDMX, aquí tienes una guía con actividades gratuitas y de bajo costo que se llevarán a cabo entre el 29 y el 30 de abril en distintos puntos de la ciudad. Lo bueno de vivir en una ciudad tan grande es que encontrarás todo tipo de actividades, desde talleres creativos hasta experiencias jurásicas y eventos musicales; estas opciones están diseñadas para niñas, niños y familias que quieren celebrar en grande.
También te puede interesar: Así luce Shaggy en el live action de Scooby-Doo: primeras imágenes ya sorprenden a fans
6 actividades ideales para disfrutar durante el Día del Niño
Aquí tienes una serie de actividades que podrás disfrutar con los niños si quieres salir por la CDMX:
1. Taller creativo: crea tu propio libro pop-up
Si quieres que tus pequeños sean más creativos, se diviertan y se sumerjan más en el mundo de la lectura, esta es la opción para ti, pues aquí los niños diseñan su propio libro interactivo.
- Lugar: Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia
- Fecha y hora: 30 de abril, 16:00 hrs
- Entrada libre
2. Concierto de jazz para niños
Esta es otra excelente actividad cultural que ayuda a que impulsara su gusto por la música. En este evento puedes disfrutar con tus hijos de música de películas y clásicos.
- Lugar: Museo Nacional de la Estampa
- Fecha y hora: 29 de abril, 18:30 hrs
- Entrada gratuita
3. Noche jurásica con dinosaurios
Si tus pequeños tienen un alma de explorador, el Día del Niño es la excusa perfecta para llevarlos a aprender y conocer. Este evento incluye talleres, campamento y proyecciones 3D.
- Lugar: Museo Tezozómoc
- Fecha y hora: 29 de abril, 17:00 a 20:00 hrs
- Entrada gratuita
4. Festival espacial para niños
Si tus hijos no son de dinosaurios, pero sí de astronautas, estrellas y viajes especiales, puedes llevarlos a vivir una experiencia fuera de este mundo. Lo mejor de todo es que habrá telescopios y actividades STEM.
- Lugar: Planetario Luis Enrique Erro
- Fecha y hora: 29 de abril, desde 17:00 hrs
- Entrada gratuita
5. Acuario con capibaras y pingüinos
Hay niños que prefieren pasar su día con animales y conociendo su forma de vida. Este evento es perfecto para ellos, pues incluye actividades interactivas y animales que ellos aman, como los capibaras.
- Lugar: Acuario Michin
- Fecha y hora: 27 al 30 de abril
- Entrada $379
6. Rally jurásico en centro comercial
Otra más para los niños y niñas que aman a los dinosaurios: Esta es una opción divertida y dinámica donde además podrán disfrutar de un show “Dinorocker”.
- Lugar: Parque Plaza Satélite
- Fecha y hora: 24 al 30 de abril
- Con ticket de compra