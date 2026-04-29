6 actividades en CDMX para celebrar el Día del Niño 2026

Estamos a unas cuantas horas de celebrar el Día del Niño y, si quieres que tus pequeños pasen un gran día en CDMX, aquí tienes una guía con actividades gratuitas y de bajo costo que se llevarán a cabo entre el 29 y el 30 de abril en distintos puntos de la ciudad. Lo bueno de vivir en una ciudad tan grande es que encontrarás todo tipo de actividades, desde talleres creativos hasta experiencias jurásicas y eventos musicales; estas opciones están diseñadas para niñas, niños y familias que quieren celebrar en grande.

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6 actividades ideales para disfrutar durante el Día del Niño

Aquí tienes una serie de actividades que podrás disfrutar con los niños si quieres salir por la CDMX:

1. Taller creativo: crea tu propio libro pop-up

Si quieres que tus pequeños sean más creativos, se diviertan y se sumerjan más en el mundo de la lectura, esta es la opción para ti, pues aquí los niños diseñan su propio libro interactivo.



Lugar: Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia

Fecha y hora: 30 de abril, 16:00 hrs

Entrada libre

2. Concierto de jazz para niños

Esta es otra excelente actividad cultural que ayuda a que impulsara su gusto por la música. En este evento puedes disfrutar con tus hijos de música de películas y clásicos.



Lugar: Museo Nacional de la Estampa

Fecha y hora: 29 de abril, 18:30 hrs

Entrada gratuita

3. Noche jurásica con dinosaurios

Si tus pequeños tienen un alma de explorador, el Día del Niño es la excusa perfecta para llevarlos a aprender y conocer. Este evento incluye talleres, campamento y proyecciones 3D.



Lugar: Museo Tezozómoc

Fecha y hora: 29 de abril, 17:00 a 20:00 hrs

Entrada gratuita

4. Festival espacial para niños

Si tus hijos no son de dinosaurios, pero sí de astronautas, estrellas y viajes especiales, puedes llevarlos a vivir una experiencia fuera de este mundo. Lo mejor de todo es que habrá telescopios y actividades STEM.



Lugar: Planetario Luis Enrique Erro

Fecha y hora: 29 de abril, desde 17:00 hrs

Entrada gratuita

5. Acuario con capibaras y pingüinos

Hay niños que prefieren pasar su día con animales y conociendo su forma de vida. Este evento es perfecto para ellos, pues incluye actividades interactivas y animales que ellos aman, como los capibaras.



Lugar: Acuario Michin

Fecha y hora: 27 al 30 de abril

Entrada $379

6. Rally jurásico en centro comercial

Otra más para los niños y niñas que aman a los dinosaurios: Esta es una opción divertida y dinámica donde además podrán disfrutar de un show “Dinorocker”.

