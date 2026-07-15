LEGO presenta NUEVO set inspirado en México: así es la nueva figura; fecha de lanzamiento y precio

Los fans mexicanos de Lego acaban de recibir una gran noticia de la llegada de un nuevo set inspirado en La Catrina, pensado para conmemorar el Día de Muertos que se celebra el 2 de noviembre de cada año. Esta pieza se suma como un homenaje a una de las tradiciones más importantes de la cultura de los mexicanos.

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¿Qué se sabe sobre el nuevo set de Lego inspirado en la celebración de Día de Muertos?

De acuerdo con lo que se puede observar, el set inspirado en la figura de La Catrina busca brindar un homenaje a la celebración del Día de Muertos en México. El lanzamiento ha despertado el interés de los coleccionistas aficionados a los juguetes en bloques.

Es importante tomar en cuenta que el set principal de LEGO Ideas "La Catrina" (21372), en México, ronda los 2,999 pesos mexicanos, y se presenta como una pieza de 43 cm de altura, con 1,212 piezas, y se encuentra disponible desde la página oficial de LEGO y diversas tiendas de autoservicio.

LEGO Catrina|Lego.com

¿Qué representa la figura de "La Catrina" dentro de la cultura nacional?

Dentro de la cultura popular mexicana, la figura de "La Catrina" representa una sátira de la desigualdad social y un recordatorio de que la muerte es igual para todos. Esta emblemática figura fue creada por José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera, consolidándose como el símbolo de la peculiar visión de burla, respeto y celebración que tiene la cultura mexicana hacia la muerte y que representa durante las celebraciones del Día de Todos los Santos o Día de Muertos.

No cabe duda de que el set inspirado en la figura de la "Catrina" representa no solo a la cultura mexicana en una de sus festividades más importantes del año, sino también como una gran pieza para cualquier coleccionista o aficionado de los sets de construcción de la firma de Diamarca.