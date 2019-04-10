El Rey León llegará por fin a la pantalla grande este 19 de julio, disfruta el último tráiler que te hará recordar tu infancia.

el rey león

Un clásico de Disney regresa a la pantalla grande, esta vez en su versión live-action. Sin lugar a duda muchos de nosotros estamos ansiosos de revivir esta historia que marcó por mucho una generación completa.

el rey león

El Rey León se estrenará este 19 de julio para nuestro país, será momento de revivir entrañables personajes como Simba, Mufasa, Scar, que decir de ¡Timón y Pumba!

La historia se sigue desenvolviendo en la sabana africana, donde un futuro rey debe superar la traición y la tragedia para asumir su legítimo lugar en la Roca del Rey.

Va el último tráiler oficial: