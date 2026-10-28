3 episodios de Bluey que demuestran una buena relación entre hermanas

Cuando se habla de educación siempre nos imaginamos una escuela y una docente, pero la televisión y los contenidos audiovisuales ocupan hoy un lugar central en la cotidianidad infantil. Estas se han convertido en una fuente de entretenimiento, un espacio de socialización y una herramienta de mediación cultural.

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Lejos de ser un mero recurso de distracción o una niñera electrónica, la televisión puede transformarse en un puente pedagógico invaluable cuando se la aborda desde una perspectiva consciente. Es acá donde los padres deben conocer los contenidos y controlar la exposición de los menores ante la pantalla.

Bluey y la relación entre hermanas

Desde la Asociación Americana de Pediatría (AAP) remarcan que la clave no radica en la prohibición absoluta, sino en la calidad de los contenidos y en el acompañamiento adulto. Al respecto, la serie animada Bluey se presenta como un fenómeno que psicólogos, educadores y especialistas en crianza recomiendan a los progenitores.

Bluey retrata con precisión la dinámica familiar real, el juego libre como motor de aprendizaje y la validación de las emociones infantiles. Es por eso que la serie puede ser una gran herramienta de enseñanza y, en este punto, te contamos a continuación cuáles son los 3 episodios clave de la serie que enseñan cómo se llevan las hermanas:

