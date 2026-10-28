Los 3 mejores funkos de Gohan Súper Saiyajin para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

Desde su creación por Akira Toriyama en la década de 1980, Dragon Ball se ha consolidado como un fenómeno cultural sin precedentes a nivel global. Comenzó como un manga, pero terminó transformándose en una de las franquicias de animación más influyentes de todos los tiempos.

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Sus batallas épicas y personajes memorables, hicieron de Dragon Ball una de las producciones más populares del mundo. Espectadores de diferentes generaciones se han visto atrapados por la saga y ahora, muchos, atesoran funkos de sus personajes.

Los mejores funkos de Gohan Súper Saiyajin

El éxito de Dragon Ball se ha visto potenciado aún más por el universo del coleccionismo, donde la marca Funko encontró una fuente inagotable de inspiración. La enorme variedad de transformaciones, poses de combate icónicas y atuendos emblemáticos de sus personajes han sido representados en estas figuras tan particulares.

Al respecto, entre los personajes más queridos por la audiencia se destaca Gohan, el primer hijo de Goku. Es por eso que tener un funko que lo represente es todo un sueño para sus fanáticos y una necesidad para los coleccionistas. A continuación, te daremos a conocer los mejores funkos de Gohan pero en su versión de Súper Saiyajin:

1. Funko Pop Dragon Ball Z Super Saiyan Gohan: Una figura de 9.5 centímetros de alto y diseñada en vinilo. Representa a uno de los personajes más destacados de Dragon Ball y es ideal apra coleccionistas.

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2. Funko Pop Dragon Ball Z Super Saiyan Gohan: Figura coleccionable, construida de pvc/plástico y con una altura de 10 centímetros. La edad mínima recomendada para utilizarla es 14 años.

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3. Funko Pop Dragon Ball Z Super Saiyan 2 Gohan: Un funko ideal para coleccionistas y verdaderos fanáticos de Dragon Ball. Fue diseñado en PVC, con una altura de 10 centímetros y recomendado para mayores de 10 años de edad.