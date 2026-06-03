4 capítulos de Masha y El Oso que hablan sobre buenos hábitos; son ideales para ver en familia

A través de los años Masha y El Oso se ha vuelto una de las caricaturas favoritas de los niños, pues en cada capítulo hemos visto a Masha y sus amigos vivir aventuras de otro mundo donde además de ser capítulos muy entretenidos, también cuentan con mensajes muy positivos.

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Ya sea desde temas muy complicados o desde el día a día, Masha siempre tiene una lección para su audiencia y es que tras varias temporadas, se ha consolidado como un referente para los más chicos al abordar de manera entretenida y entendible algunos temas.

Capítulos de Masha y El Oso que tratan sobre buenos hábitos

Estos son los capítulos de Masha y El Oso que muestran buenos hábitos y son ideales para ver en familia por lo simple que abordan algunos problemas cotidianos que pueden pasar los niños.



Día de lavado: Este capítulo está centrado en la higiene personal, pues Oso instala un centro de lavado que por muchas circunstancias del día a día es usado por Masha, donde la vemos cuidar su higiene lavando su ropa, las manos e incluso cepillar sus dientes, dejando en claro la importancia de los buenos hábitos.

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¡Buen provecho!: Si los chicos tienen problemas para comer todos sus alimentos, en este capítulo, pues además de que promueve el trabajo en equipo, nos enseña la importancia de abrirnos a nuevos platillos, ampliando así los gustos que podamos tener ante las cosas nuevas y diferentes.

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El poder de un baño: Debido a la suciedad, los animales amigos de Masha tienen pulgas, por lo que esta junto con Oso decide ayudar a bañarles a todos, y aunque no creían en esta solución, el agua y el jabón terminó con sus problemas, demostrando una vez más la importancia de bañarse.

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La dulce vida: Aunque Oso se disponía a ir a pescar, Masha prefiere desayunar dulces, por lo que tras comer muchos de estos termina sintiendo un terrible dolor en las muelas, por lo que ahora Oso debe ayudarla. Una vez que se la sacaron, terminó entendiendo la importancia de no comer tanta azúcar.

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¿Dónde ver Masha y El Oso Gratis?

Si quieres ver los mejores episodios de esta caricatura que desde hace varios años le ha dado la vuelta al mundo, la mejor opción es Azteca 7, donde a través de KidSiete trae hasta ti lo mejor de Masha y El Oso de lunes a viernes en punto de las 8:00 am.

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