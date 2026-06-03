5 datos que debes saber para entender He-Man: Los Amos del Universo

He-Man y los Amos del Universo regresa a la pantalla grande, la cinta se podrá ver en los cines de México el 4 de junio en una adaptación live action; en esta versión aparecen Nicholas Galitzine, quien será el protagonista de esta cinta mientras que, Jared Leto dará vida a Skeletor; es por ello que aquí te diremos cuáles son los 5 datos que debes saber sobre esta historia para entenderla y que no te quedes con alguna duda.

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5 datos que debes saber sobre la nueva película de He-Man: Los Amos del Universo

El secreto familiar de Skeletor

En la historia de He-Man: Los Amos del Universo, el villano principal es Skeletor, quien es el demonio de otra dimensión, pero en los cómics se reveló una historia mucho más importante; donde el nombre original de este antagonista era Keldor, medio hermano del Rey Randor, padre del Príncipe Adam; pero, luego de sufrir un terrible accidente, este hizo que su tejido del rostro se desintegrara, por lo que, tras estos sucesos hizo un pacto con un ser oscuro y se convirtió en el desleal personaje.

He-Man casi nunca ocupaba su espada para herir a sus enemigos

Aunque He-Man cuenta con una de las armas más poderosas del Universo, este héroe casi nunca ocupa su espada para atacar a sus enemigos, pero sólo pasaba en la serie animada, la razón era las estrictas políticas contra la violencia infantil de la televisión en aquella época, este protagonista cuenta con la fuerza para derribar muros, someter a los villanos y lanzar objetos con sus estrategias de lucha, pero sólo ocupaba su arma para desviar los rayos y para poder hacer su transformación.

Los juguetes nacieron antes que la serie animada

Aunque no lo creas, la historia de He-Man se dio gracias a los juguetes Mattel quienes crearon figuras de acción en 1982, pero, con el objetivo de darles más información a los pequeños sobre todo lo que pasaba en el mundo de Eternia, fue por ello que contrataron al estudio Filmation para producir la serie de TV en 1983.

Muchos lo relacionan con Conan el Bárbaro

En algunos años se dio un fuerte rumor donde se dijo que, Mattel lanzaría juguetes para la película de Conan el Bárbaro, la cual fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero cancelaron esta alianza al ver el nivel de la violencia y fue por ello que diseñaron para crear a He-Man, pero los diseñadores de la marca aclararon que He-Man fue una idea original que se inspiró en el culturismo y en la fantasía.

Sus moralejas son para cumplir con la ley

En los años ochentas se dieron unas regulaciones en la televisión de Estados Unidos exigían que los programas que se basaban en juguetes debían tener un valor educativo y explícito para poder transmitirse.

