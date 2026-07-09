Masha y el Oso: estos son los 5 mejores capítulos de la serie infantil

Masha y el Oso se ha convertido en una de las caricaturas favoritas, no sólo de los más pequeños del hogar, sino también de los padres; pues esta suele ofrecer diversas enseñanzas con un toque de humor. A continuación, te compartimos los 5 mejores capítulos de la serie infantil, según su calificación en IMDb, una de las fuentes de datos con mayor relevancia en el mundo del entretenimiento.

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Los mejores episodios de Masha y el Oso, según IMDb

Desde episodios con un toque musical hasta capítulos con enseñanzas para los niños. Estos son los 5 mejores capítulos de Masha y el Oso para que disfrutes en familia:

1. La Flauta mágica

Calificación: 9.4/10

Sigue a Masha en un viaje por la India. Durante su recorrido, rompe por accidente una flauta sagrada, por lo que emprende una aventura en busca de sabiduría e iluminación. Es de los pocos episodios musicales y, por supuesto, de los mejores.

2. ¿Princesa o dragón?

Calificación: 8.8/10

Este episodio nos muestra a Masha y el Pingüino intentando recrear un cuento fantástico en el que dan vida a una princesa y un dragón, mientras construyen una torre de nieve. Oso y Rosie se suman a la diversión como los personajes que hacen falta.

3. Piloto

Calificación: 8.7/10

Gracias a este episodio, Masha y el Oso es una realidad. El capítulo piloto nos muestra a Oso, quien acaba de retirarse del circo en busca de paz en el bosque. No obstante, su vida da un giro inesperado cuando conoce a la pequeña Masha, una niña que no hace más que desatar un caos divertido en su hogar.

4. Respire profundo

Calificación: 8,5 / 10

Oso conoce a una Osa en el bosque y la invita a salir. Sin embargo, todo sale mal, pues el pastel que le preparó se ve arruinado y Masha se contagia de un fuerte hipo, por lo que Oso tiene que buscar remedios para curarla.

5. Villancico Navideño

Calificación: 8,5 /10

Uno de los episodios más alegres de la serie animada. En este se muestra a Masha, quien se embarca en la misión de llevar alegría al bosque en la víspera navideña, resolviendo los deseos de navidad de todas las criaturas.

¿Dónde ver Masha y el Oso en TV abierta?

Los episodios de Masha y el Oso pueden disfrutarse GRATIS por televisión abierta en la barra infantil de Azteca 7, en punto de las 8:30 a.m., de lunes a viernes. Si lo prefieres, también puedes seguir los capítulos en nuestro sitio web, en la sección de Kidsiete.