Los 3 mejores funkos de Akainu para regalar a un verdadero fan de One Piece

Muchos juguetes son de los más buscados debido al éxito de los videojuegos, series y películas que los han inspirado. Figuras como los funkos se destacan no solo entre los elegidos para jugar, sino como objetos de colección.

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Los funkos han logrado atrapar a niños, adolescentes y adultos por su estética particular. Con grandes cabezas y ojos negros, estos juguetes caracterizan a los personajes más famosos y llenan de nostalgia a quienes los coleccionan.

Los mejores funkos de Akainu

En este marco, una de las producciones que se destaca entre las que inspiraron a los funkos más buscados es One Piece, una de las obras más influyentes e icónicas de la historia del manga y el anime. Creada por Eiichiro Oda, relata la épica aventura de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas de Sombrero de Paja, personajes que han sido representados en forma de juguetes.

Al respecto, hoy ponemos de relieve a Akainu, el temible Almirante de la Flota de la Marina y uno de los antagonistas más imponentes e implacables de One Piece. A continuación se presentan los 3 mejores funkos de este personaje que son ideales para regalar a un verdadero fan:

1. Funko Pop! One Piece - Sakazuki #1913 Gamestop Exclusive: Esta figura incluye el codiciado sticker exclusivo de GameStop, un detalle muy valorado por coleccionistas exigentes.

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2. Funko One Piece Vinilo pop exclusivo de Sakazuki para EE. UU: Presenta el emblemático sticker plateado de Edición Especial, ideal para coleccionar la figura en caja con gran calidad estética.

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3. Funko One Piece Vinilo: Destaca por incluir un protector de acrílico/plástico rígido, garantizando la conservación impecable de la caja original.