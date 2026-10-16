Los 3 mejores funkos de Big Mom para regalar a un verdadero fan de One Piece

Los regalos son una forma de expresar cariño o de querer agasajar a alguien especial. Es por eso que algunos obsequios logran entretener, otros emocionan y en otros casos sirven para coleccionar, como es el caso de los funkos.

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Los funkos se han convertido en uno de los juguetes más anhelados por grandes y chicos. Estas pequeñas figuras representan a personajes de la literatura, el cine y la televisión, motivo por el cual son fácilmente reconocibles.

Los mejores funkos de Big Mom

En la actualidad, entre los funkos más buscados para coleccionar se encuentran los que están inspirados en la serie de manga y anime One Piece. Esta creación de Eiichiro Oda fue lanzada en 1997 pero su éxito ha desconocido el paso del tiempo logrando entretener a personas de diversas edades.

En este marco, a continuación te daremos a conocer cuáles son los 3 mejores funkos de Big Mom, una de los personajes más poderosos y temidos. Se trata de una exintegrante de los Cuatro Emperadores y célebre por su descomunal fuerza, su insaciable apetito, su numerosa familia y su habilidad para manipular e infundir almas en objetos inanimados:

1. Figura Funko Pop Super One Piece Big Mom Homies 1272: Representa a la emperatriz acompañada por sus inseparables criaturas de alma: Zeus, Prometheus y Napoleon. Es el regalo más completo e imprescindible para cualquier fan del arco de Whole Cake Island.

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2. Funko Pop One Piece Hungry Big Mom: Esta edición de formato Deluxe inmortaliza uno de los momentos más aterradores del personaje: su trastorno de antojo obsesivo desesperado por pastel de bodas.

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3. Funko One Piece Big Mom Pop! Vinyl de 6: Inspirada en el arco del País de Wano, esta figura presenta a la capitana luciendo un elaborado kimono tradicional.