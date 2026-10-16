Los 3 mejores funkos de Kaido para regalar a un verdadero fan de One Piece

A donde quiera que vayamos de seguro veremos exhibido algún funko pop. Estos muñecos coleccionables, fabricados en vinilo, se destacan por su singular estilo visual al presentar cabezas gigantes y grandes ojos negros sobre cuerpos pequeños.

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El catálogo de los funkos cubre casi cualquier rincón del entretenimiento moderno, abarcando desde el cine y la televisión hasta videojuegos y anime. Esto es lo que ha logrado sintetizar la identidad de cientos de personajes icónicos en un formato compacto e inconfundible que muchos quieren tener en casa.

Los mejores funkos de Kaido

La enorme popularidad de los funkos radica en el vínculo afectivo que despiertan hacia las historias que nos apasionan. Para muchos seguidores, exhibir estas piezas en su espacio de trabajo o en casa es una forma de reflejar sus gustos.

En este marco, One Piece es uno de los manga y anime que han sido representados a través de este tipo de muñecos.

Para quienes siguen las aventuras de Monkey D. Luffy, tener un funko de sus personajes de seguro es algo muy emocionante y es por eso que, a continuación, te presentamos las 3 mejores figuras de Kaido, conocido como la "Criatura más Fuerte del Mundo", el despiadado capitán de los Piratas de las Bestias y uno de los cuatro temibles Emperadores del Mar:

1. Funko Pop! #1267 One Piece: Destaca por su imponente figura de 6 pulgadas de altura que refleja la ferocidad del rey de las bestias en su forma base.

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2. One Piece Kaido Hombre Forma Bestia 6" Pop! Vinyl: Recrea su aterradora transformación intermedia con detalles esculpidos de escamas y garras para los coleccionistas más exigentes.

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3. Funko Pop Jumbo One Piece: Es una pieza gigante de 10 pulgadas de alto que captura su majestuosa transformación de dragón oriental.