Los 3 mejores funkos de Cell para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

La elección del regalo perfecto en la actualidad puede tornarse muy difícil ya que el mercado está inundado de productos. Además, los medios de comunicación, el cine y las plataformas de streaming lanzan producciones que inspiran la fabricación de juguetes, posters, funkos y peluches, entre otros.

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En el caso de los funkos, se trata de figuras ampliamente conocidas y que no solo entretienen al público infantil. Adolescentes y adultos se han sumado al furor por este tipo de juguetes ya que son coleccionables.

Los mejores funkos de Cell

Dentro de los funkos más buscados se encuentran aquellos inspirados en Dragon Ball, una de las obras más influyentes, queridas y trascendentales en la historia del manga y el anime global. Fue creado por Akira Toriyama en 1984 y desde entonces entretiene a espectadores de diferentes generaciones.

Es por todo lo señalado que hoy ponemos de relieve 3 funkos de Cell Perfecto, uno de los villanos más icónicos, temidos y carismáticos de todo el universo de Akira Toriyama. Para cualquier fan de Dragon Ball o un coleccionista exigente, contar con la figura adecuada de Cell es todo un desafío y a continuación te presentamos las tres mejores opciones disponibles:

1. Funko Pop! Dragon Ball Z - Cell 2nd Form #1227 – Exclusivo: Versión exclusiva de la 2022 Fall Convention de edición limitada. Es una figura de vinilo de 10 centímetros de altura ideal para coleccionistas.

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2. Funko Pop Deluxe: Dragon Ball Z Cell Vs Gohan – Cell: Este impresionante modelo captura la esencia de uno de los enfrentamientos más icónicos de la serie. Con una profundidad de 17 cm, este coleccionable de vinilo es perfecto para los fanáticos.

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3. Figura De Acción Funko Pop! Animation Dragon Ball Z Cell: Una representación especial de este icónico personaje de Dragon Ball que todo coleccionista querrá tener. Sus detalles y estampa son ideales para lucir en cualquier vitrina.