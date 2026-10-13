Los 3 mejores funkos de Chopper para regalar a un verdadero fan de One Piece

Cumpleaños y el Día del Niño se encuentran entre las fechas más especiales para entregar regalos a los más pequeños. Sin embargo, pueden darse muchas excepciones a lo largo del año cuando el objetivo es robarle una sonrisa a alguien y qué mejor que hacerlo con un funko.

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Los funkos se han convertido en los juguetes más pedidos y coleccionables. Estas figuras representan a los personajes más famosos de los videojuegos, series y películas. Es por eso que no solo los más pequeños se ilusionan con tener uno, sino que algunos adultos los quieren lucir en sus vitrinas de colección.

Los mejores funkos de Chopper

Si de citar ejemplos de los funkos más populares se trata, los ejemplos abundan. Esto se debe a que de la mando del lanzamiento de grandes producciones que se ven en pantalla, también aparecen estos juguetes para atesorar.

Al respecto, hoy te proponemos conocer los funkos más buscados del manga y anime One Piece, una de las creaciones más famosas de Eiichiro Oda y que data de 1997. Las figuras que en esta oportunidad ponemos de relieve son las que representan a Tony Tony Chopper, el médico oficial de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja y el sexto integrante en unirse al grupo:

1. Figura Funko Pop! One Piece Tony Tony Chopper Flocado: Recrea al médico de los Straw Hats con su icónico sombrero rosa y cuenta con un acabado de textura afelpada y aterciopelada muy buscado por los coleccionistas.

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2. Funko Pop! Animation One Piece Chopperemon #1471: Presenta a Chopper luciendo vestimenta tradicional de ninja/samurái, ideal para quienes disfrutan de las identidades secretas de la tripulación.

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3. Funko Pop One Piece Chopper: Representa la figura clásica y esencial del personaje, perfecta para nostálgicos que buscan la versión original y más representativa de su historia.