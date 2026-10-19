Los 3 mejores funkos de Crocodile para regalar a un verdadero fan de One Piece

One Piece es una de las obras épicas más influyentes de la historia del manga y el anime. Fue creada por Eiichiro Oda y tiene como protagonista a Monkey D. Luffy sobre de quien relata sus aventuras junto a su tripulación de los Piratas del Sombrero de Paja.

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El éxito de One Piece se debe a su rica construcción de mundo, luchas estratégicas y villanos inolvidables que marcan el rumbo del Nuevo Mundo. En este marco, muchos fanáticos de esta producción coleccionan los funkos de sus personajes, juguetes con características especiales.

Los mejores funkos de Crocodile

Entre los villanos más icónicos de One Piece se destaca Sir Crocodile, un antiguo Shichibukai y líder de la organización criminal Baroque Works. Debido a su estética inconfundible de abrigo sobre los hombros, cicatriz facial, garfio y puro en la boca, es un personaje indispensable para cualquier coleccionista. Por ello, a continuación se destacan cuáles son los 3 mejores funkos de Crocodile para regalar a un verdadero fan:

1. Funko Pop One Piece Crocodile: Es la versión clásica del anime, destacando por su icónico garfio dorado, cicatriz horizontal y su puro característico.

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2. Funko Pop! Television One Piece: Ofrece una estética realista con detalles minuciosos del vestuario de Baroque Works.

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3. Funko Pop Crocodile 925 One Piece Firmado John Swasey Autógrafo Oc/coa: Incluye firma autenticada del actor de doblaje y protector especial para exposición.