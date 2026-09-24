La industria del juguete es una de las que más se moviliza y parece no detenerse. La creación de muñecos y peluches se ve impulsada por las series, películas, obras de literatura y personajes que durante años han entretenido a distintas generaciones en todo el mundo.

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Con ayuda de las plataformas de streaming, el acceso a producciones relacionadas con personajes ficticios y universos de fantasía se ha multiplicado. Esto también ha tenido su impacto en el lanzamiento de juguetes al mercado que, además de ser un entretenimiento para los más pequeños, resultan de gran interés para los adolescentes y adultos que los coleccionan.

Los mejores funkos de Derpy Tiger

En esta oportunidad, nuestra atención se centra en los funkos, definidos como figuras coleccionables de vinilo que se caracterizan por tener un diseño estilizado. Estos juguetes se basan en el concepto japonés chibi que posee cabezas desproporcionadamente grandes, cuerpos pequeños, ojos negros redondos sin expresión y la ausencia casi total de la boca.

Al respecto, hoy te presentamos los 4 funkos de Derpy Tiger de Las Guerreras K-Pop ideales para regalarle a un niño. Este tigre azul es una de las figuras famosas dentro de la popular película por lo que tenerlo en casa para ampliar nuestra colección resulta por demás tentador:

1. El Funko POP! Kpop Demon Hunter Derpie con Sussie presenta la versión estándar más representativa del personaje con colores vivos y acabados resistentes.

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2. El Pop! Derpy con Sussie incluye al pequeño pajarito posado en la cabeza del tigre junto al accesorio de maceta, ideal para escenas divertidas.

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3. El Derpy Tiger con Sussie Bird GLOW Funko POP! K-POP Demon Hunters #2260 + Protector incluye un acabado brilla en la oscuridad (Glow-in-the-Dark) que fascina a los niños antes de dormir.

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4. Figura de vinilo Funko Pop! KPop Demon Hunters Tiger (DERPY) con pájaro incluye la figura en su caja protectora acolchada, pensada para regalar a pequeños coleccionistas.