Los 3 mejores funkos de Gohan que todo fan de Dragon Ball debe comprar

Miles de personas tienen en sus casas funkos de sus series, películas o videojuegos favoritos. Estos juguetes que entusiasman a los coleccionistas son todo un furor y muchos pequeños los eligen por sobre cualquier otro tipo de figuras.

También te puede interesar: Los 3 mejores funkos de Gokú Súper Saiyajin para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

Los funkos no son un juguete más sino que representan a los personajes más icónicos por lo que tenerlos en casa como parte de una colección es una gran decisión. Estas figuras pueden hallarse de muchas maneras pero en algunos casos se vuelve difícil encontrar alguna versión en especial.

Los mejores funkos de Gohan

Dragon Ball es una legendaria franquicia de manga y anime creada por Akira Toriyama, que relata la historia de Son Goku y sus valientes aliados mientras defienden la Tierra y el universo frente a poderosas amenazas intergalácticas. Esta trama es una de las que más personajes han dado al mundo de los funkos por lo que su popularidad se agiganta.

En esta oportunidad, nuestra atención se centra en Son Gohan, el primogénito de Goku y Milk, que alberga en su interior un poder latente descomunal que se desata al máximo cuando sus seres queridos están en peligro. A continuación, te mostramos cuáles son los 3 mejores funkos de Gohan que todo seguidor del universo Dragon Ball debería incluir en su colección:

1. Funko Pop Super Saiyan 2 Gohan 518: Es una pieza de colección imprescindible que recrea el icónico choque de poderes durante el Torneo de Cell.

|Mercadolibre

2. Funko Pop! Dragon Ball Z: Gohan Vs Cell inmortaliza en un diorama impresionante el épico y emotivo Father-Son Kamehameha contra Cell.

|Mercadolibre

3. Funko Pop! Dragon Ball Super Gohan Super Saiyan #1708: Rinde homenaje al entrenamiento de Gohan luciendo el atuendo y la icónica capa de su maestro Piccolo.