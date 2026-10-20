Los 3 mejores funkos de Gokú Súper Saiyajin para regalar a un verdadero fan de Dragon Ball

Los seguidores de Dragon Ball pertenecen a diferentes generaciones y en todos los casos han aprendido a admirar a cada uno de los personajes creados por Akira Toriyama. Lo que nació como un manga se convirtió en anime y en una franquicia inigualable.

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Dragon Ball relata la historia de Son Goku en medio de la constante búsqueda de las místicas Esferas del Dragón. La trama y las épicas batallas atrapan a los espectadores y muchos de ellos han elegido coleccionar todos los productos que las representan, como es el caso de los funkos.

Los mejores funkos de Gokú Súper Saiyajin

Los funkos son juguetes con una estética muy especial y que caracterizan a personajes de videojuegos, series y películas, por lo que Dragon Ball no es la excepción. De esta franquicia han surgido una gran cantidad de figuras que entretienen a grandes y chicos y que son coleccionadas por muchos de ellos.

En esta oportunidad, te daremos a conocer cuáles son los 3 mejores funkos de Gokú pero en este caso tras transformarse en Súper Saiyajin en el planeta Namek:

1. Funko Pop! Dragon Ball Z Super Saiyan Goku #860: Recrea la legendaria escena en Namek donde Goku se transforma por primera vez en Super Saiyajin. Incluye destellos de aura semitransparentes y la icónica pose de combate llena de dinamismo.

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2. Funko Pop Dragon Ball Z Goku Super Saiyan Kamehameha: Muestra a Goku cargando su ataque insignia con un efecto de energía transparente en sus manos. Es una pieza infaltable para coleccionistas que buscan figuras de acción activas.

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3. Funko Pop! 1633 Super Saiyan Goku 3. Dragon Ball GT: Capta una de las transformaciones más imponentes y queridas del saiyajin, destacando por la abrumadora melena dorada y el detalle en su mirada seria de combate.