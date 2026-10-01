Los mejores 3 funkos de Vegeta para regalarle a un fan de Dragon Ball

Los funkos se han convertido en una de las piezas de colección más populares. Estos juguetes que representan de una forma muy especial a personajes icónicos de series, películas y el mundo de la literatura se encuentran entre los más buscados.

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Las figuras están inspiradas es personajes muy populares por lo que al verlos automáticamente entendemos la referencia. En algunas ocasiones, los funkos que buscamos pueden ser difíciles de conseguir y es por eso que muchos coleccionistas los intercambian para completar sus vitrinas.

Los mejores funkos de Vegeta

Es en este marco que el universo de Dragon Ball es uno de los que más inspiración ha dado para la producción de funkos. Los personajes de esta franquicia son representados en este tipo de juguetes y es que existen coleccionistas de todas las edades que quieren atesorarlos.

Al respecto, hoy ponemos de relieve los funkos pop de uno de los personajes más destacados de Dragon Ball. Se trata de Vegeta, el príncipe de la raza guerrera de los Saiyajin que apareció en la saga como un antagonista pero luego se convirtió en uno de los defensores más poderosos del planeta.

1. Funko Pop! Dragon Ball Z Majin Vegeta #862: Muestra a Vegeta poseído por Babidi, luciendo la icónica "M" en la frente y ropa gastada de combate. Es un imprescindible para los fans del arco de Buu.

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2. Funko Pop! Vinyl: Dragon Ball Z - Vegeta #10: Ideal para los nostálgicos de los primeros episodios, esta versión rinde homenaje al debut del Príncipe de los Saiyajin con el diseño clásico que dio comienzo a su legendaria historia en la saga.

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3. Funko Pop Dragon Ball GT Super Saiyan 4 Vegeta: Destaca por el diseño detallado del Super Saiyajin 4, ideal para los fanáticos que valoran los aspectos más llamativos y las formas alternativas de la saga.