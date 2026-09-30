Los mejores 3 funkos de Goku de Dragon Ball para regalarle a un niño

Los funkos se han convertido en uno de los juguetes más preciados. Mientras muchos se ilusionan con tener este tipo de figuras para divertirse en casa y compartir con amigos, otros las buscan para coleccionarlas.

También te puede interesar: Los mejores funkos de Zoey de Las Guerreras K-Pop para regalar a una niña

Este tipo de productos tiene una fuerte conexión con series de televisión y películas, motivo por el cual representan a personajes de ficción de una manera muy especial. Los funkos parecen haber invadido las vitrinas y en esta oportunidad te contaremos sobre unos muy especiales.

Los mejores funkos de Goku

Dentro del mundo del entretenimiento la franquicia Dragon Ball es una de las más reconocidas y exitosas del mundo. Este universo creado por Akira Toriyama ha logrado agradar a millones de personas de diversas generaciones por lo que los juguetes relacionados a este son de los más buscados.

Si eres un fanático de Dragon Ball, te interesará saber cuáles son los mejores funkos inspirados en un personaje mundialmente conocido, Goku. Las figuras que se detallan a continuación son ideales para coleccionar y pueden convertirse en el mejor regalo para un niño:

1. Funko Pop! Dragon Ball Goku Flying Nimbus #109: Esta figura representa a un joven Goku volando sobre su icónica Nube Voladora, capturando el lado más aventurero e infantil del personaje.

|eBay

2. Funko Pop Dragon Ball Z Goku Super Saiyan Kamehameha: Muestra a Goku lanzando su famoso ataque Kamehameha en estado Super Saiyajin, perfecto para los niños que disfrutan de las batallas y la acción.

|eBay

3. Funko Pop! Dragon Ball Z Super Saiyan Goku #860: Recrea la mítica primera transformación en Super Saiyajin con su clásico cabello dorado, siendo la figura más representativa para cualquier coleccionista.