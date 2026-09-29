Los mejores funkos de Zoey de Las Guerreras K-Pop para regalar a una niña

El mundo de los juguetes sigue siendo uno de los más queridos y es que grandes y chicos disfrutan de cada producto de igual forma. Mientras muchos recurren a figuras para jugar a diario, otros prefieren los funkos de sus personajes favoritos para coleccionarlos.

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La inspiración para la creación de estas figuras es muy amplia ya que no solo se producen juguetes relacionados a personajes mundialmente conocidos, sino que las nuevas producciones televisivas y del cine traen consigo su propio merchandising.

Los mejores funkos de Zoey

Si nos centramos en los funkos, entre los más populares de la actualidad se encuentran los relacionados con la película Las Guerreras K-Pop. Este fenómeno animado ha logrado el nacimiento de una gran cantidad de fanáticos por lo que muchos buscan figuras de sus protagonistas para coleccionar.

Al respecto, hoy te contaremos sobre los funkos de Zoey, una de las protagonistas principales del filme. Esta integrante del grupo ficticio de K-pop llamado HUNTR/X despierta la admiración de un gran fandom por su estilo y personalidad y eso es lo que las siguientes figuras comercializadas intentan reflejar:

1. Zoey (What It Sounds Like): Se trata de una versión especial donde Zoey aparece sosteniendo el micrófono para interpretar sus mejores canciones en vivo. Es un modelo ideal para regalar si a la niña le encanta la música y las actuaciones musicales del grupo HUNTR/X.

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2. Bitty POP! Stage de Zoey: Para quienes prefieren figuras más compactas pero llenas de encanto, esta versión mide apenas 2,5cm e incluye su propia vitrina acrílica con base para exhibirla en escritorios o repisas pequeñas.