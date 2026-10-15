Los 3 mejores funkos de Jinbe para regalar a un verdadero fan de One Piece

Regalar un juguete ya no es algo enfocado principalmente en los niños, sino que existen figuras que son muy preciadas por adolescentes y adultos. Los funkos son un gran ejemplo en este sentido y es que, además de entretener, sirven para coleccionar.

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Los funkos están inspirados en series de televisión, obras literarias, videojuegos y películas por lo que las opciones a la hora de elegir parecen ser infinitas. La estética de estos juguetes es lo que incentiva a coleccionarlos y reunir a todos los que representan a nuestras producciones favoritas.

Los mejores funkos de Jinbe

Si de producciones exitosas se trata podemos mencionar a One Piece, una de las series de manga y anime más populares y longevas de la historia. Fue creada por el autor japonés Eiichiro Oda en 1997 y se convirtió en un éxito que desafía el paso del tiempo.

En este marco, la atención hoy la concentramos en Jinbe, también conocido como el "Caballero del Mar", el timonel de los Piratas de Sombrero de Paja y el décimo miembro en unirse oficialmente a la tripulación de Monkey D. Luffy. A continuación, te damos a conocer cuáles son los mejores funkos de este personaje:

1. Funko Pop One Piece Jinbe: Captura la pose clásica y firme del personaje con sus vestimentas tradicionales y detalles precisos. Es la pieza fundamental e infaltable para completar la tripulación principal.

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2. One Piece Funko Pop 1265 Jinbe Edición Limitada Chase 3of3: Es una variante exclusiva muy codiciada. Presenta un esquema de color alternativo que fascinará a los coleccionistas más exigentes que buscan piezas raras.

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3. Funko Pop Plus One Piece: Una edición especial con acabado de estatua en bronce que transforma al personaje en un elemento decorativo y elegante. Es ideal si buscas un regalo que destaque por su exclusividad y estética premium.