Los 3 mejores funkos de Marshall D. Teach “Barbanegra” para regalar a un verdadero fan de One Piece

Cuando nos encontramos con algún fanático de alguna serie, película o videojuego hacerle un regalo se hace un poco más fácil. Esto se debe a que ya sabemos las temáticas en torno a las cuales puede girar el mejor obsequio para ellos.

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Entre las opciones más destacadas aparecen los funkos, juguetes que creados para representar a populares personajes de las producciones más exitosas. Los fanáticos coleccionan este tipo de figuras por lo que elegirlas como obsequio es una gran decisión.

Los mejores funkos de Marshall D. Teach "Barbanegra"

En este artículo posaremos nuestra atención en el manga y anime One Piece, creación de Eiichiro Oda que fue lanzada en 1997 y que no tardó en convertirse en todo un éxito internacional. De su trama se desprende una gran cantidad de personajes que, como era de esperarse, han sido representados a través de funkos.

Por tal motivo, si estás buscando el mejor regalo para un fan de One Piece, te daremos a conocer a continuación cuáles son los 3 mejores funkos de Marshall D. Teach, más conocido por su apodo Barbanegra. Este personaje es el capitán y almirante de los Piratas de Barbanegra y uno de los principales antagonistas de la historia de One Piece:

1. Funko Pop! One Piece - Marshall D. Teach #1921Exclusive Chase Variant: Es la pieza definitiva de colección. Captura a Barbanegra utilizando la fruta Gura Gura no Mi con efectos translúcidos de terremoto en sus manos.

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2. One Piece – Barbanegra Exclusivo de EE. UU. Pop! Vinilo: Representa el uso de su fruta Yami Yami no Mi (Black Hole), acumulando su famosa oscuridad pirata.

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3. Funko Pop! One Piece – Marshall D. Teach #2345 (Amazon / Special Edition): Muestra la evolución del personaje en etapas avanzadas de la saga con su imponente sombrero de tres picos y expresión dominante.