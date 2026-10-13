Los 3 mejores funkos de Luffy Gear 5 para regalar a un verdadero fan de One Piece

Los funkos se encuentran entre los juguetes más elegidos por niños y adultos. Esto se debe a que no solo se trata de figuras para el entretenimiento sino que en muchos casos pasan a formar parte de colecciones personales.

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Este tipo de juguetes muestran a personajes muy populares de videojuegos, literatura, cine y televisión. Esto es lo que atrae a millones de personas a intentar conseguir el funko de sus producciones favoritas y crear una colección en casa.

Los mejores funkos de Luffy Gear 5

Dragon Ball y One Piece se encuentran entre las producciones japonesas más aclamadas y de las que más funkos se han producido. El furor por los manga, anime y series televisivas siempre ha sido evidente, sobre todo cuando se destaca que niños y adultos se ven atrapados por ellos.

Al respecto, hoy ponemos de relieve los mejores funkos de Luffy Gear 5, la transformación definitiva y más poderosa que alcanza Monkey D. Luffy en One Piece. Para cualquier verdadero seguidor del anime, recibir una figura que capture la esencia alegre y todopoderosa del "Dios del Sol Nika" es un acierto garantizado por lo que será mejor prestar atención a los siguientes funkos:

1. Funko POP! Animation: One Piece - Luffy Gear Five #1607: Es la representación clásica e indispensable de la transformación, con su pose dinámica flotante sobre las nubes de vapor.

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2. Funko Pop One Piece Luffy Gear Five: Destaca como la opción definitiva para coleccionistas exigentes gracias a su efecto brillo en la oscuridad (Glow-in-the-Dark).

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3. Funko Pop! Animation One Piece Luffy Gear Five #1621 Special Edition: Captura la faceta más expresiva del personaje con su pose sonriente tumbado sobre las nubes, reflejando perfectamente su libertad de combate.